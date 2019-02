118 transsexuals, en llistes d'espera per a canviar-se de sexe en la sanitat pública catalana

Un total de 118 persones esperen una intervenció quirúrgica de reassignació de sexe en la sanitat pública de Catalunya, entre les quals hi ha 77 en llista per a una vaginoplàstia i 41 per mastectomia, a data de setembre de 2018.





La secretària general de Salut de Catalunya, Laura Pelay, ha explicat en resposta parlamentària, que no es realitzen cirurgies de faloplastia i metaidoplastia "per la falta de resultats satisfactoris quan es tracta de reassignació de sexe".





Pelay -a qui la consellera Alba Vergés va delegar funcions durant el seu permís per maternitat- ha assegurat que la Conselleria de Salut no disposa actualment d'un registre del temps mitjà d'espera per a aquestes operacions però "s'està treballant per crear una llista d'espera quirúrgica única "per a tots els que ho sol·licitin.





Entre 2013 i 2017, s'han realitzat en el sistema públic català 59 vaginoplàsties i 46 mastectomies --un total de 105--, que s'han augmentat en els dos últims anys: mentre entre 2013 i 2015 es van realitzar unes deu vaginoplàsties-cinc mastectomies a l'any, el 2016 i 2017 es van realitzar 15 per tipus i any.









UN DRET

El president de l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH), Eugeni Rodríguez, ha demanat agilitzar aquesta llista d'espera i garantir aquests procediments, que realitza l'Hospital Clínic de Barcelona, i que és un procés que actualment "no és àgil, hi ha molts problemes" .





En alguns casos han trobat justificacions que arriben d'argumentaris no científics, sinó ideològics, davant el que han portat queixes al Síndic de Greuges, que va indicar que no poden fer-se prohibicions per l'edat de la persona ni pel seu passat, davant el fet que anteriorment veien certs problemes persones majors de 50 anys.





"La reassignació de sexe és un dret absolut i total, no és un caprici. Tothom ha de poder estar d'acord amb la seva identitat sentida i ha de tenir accés" i assistència, com recull la Llei catalana pels drets LGTBI, ha reflexionat.





Des de l'observatori han afegit que, a part que es dediquin més recursos a escurçar aquestes llistes, les persones que estan en espera "agrairien que se'ls pogués donar una data, i així reduir l'angoixa que provoca la incertesa" d'haver d'esperar anys, ja que, per exemple, la persona número 77 que espera una vaginoplastia, hauria d'esperar cinc anys al ritme actual.