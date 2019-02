SuperBowl: la final americana per descobrir

Tots hem sentit a parlar de l'increïble abast de la final de futbol americà Superbowl. Però, fora dels Estats Units, realment coneixem aquesta competició a fons?









Aquest any, se celebra la 53º SuperBowl de la National Football League (NFL), enfrontant al campió de la Conferència de Futbol Americana (AFC), en aquesta ocasió i un altre any més, la seva tercer consecutiu, els New England Patriots (Boston) contra el guanyador de la Conferència Nacional de Futbol (NFC), Los Angeles Rams.









La final d'avui pot ser l'oportunitat de revenja dels Rams, qui van perdre davant els Patriots fa 3 anys, buscant el seu segon títol, tan anhelat des de 1999. Mentrestant, els Patriots busquen el seu sisè títol contra el rival davant del qual van aconseguir el seu primer títol el 2000.





El partit tindrá lloc al Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta (Geòrgia, Estats Units), un estadi que ha tingut un cost d'uns 1.4000 milions de dólars, havent estat aquesta ciutat seu d'aquest esdeveniment ja el 1994 i el 2000.









Els Patriots (vestits de blanc) han arribat a aquesta final en 4 ocasions en els darrers 5 anys, sota les ordres de Bill Belichick i amb Tom Brady com a capità, considerat popularment com el millor quarterback de l'actualitat.









Per la seva banda, els Rams (vestits de blau) arriben per quarta ocasió en la seva història -la segona en 3 anys- a la Superbowl, i ho fan de la mà de Sean McVay i del quarterback Jared Goff.





Llavors, aquesta serà un dels escenaris, parlant geogràficament dels equips, que més es repeteixen en Estats Units també a la NBA o al beisbol: Boston contra Los Angeles.









Emissió i publicitat

A Espanya, aquesta final s'emet per Movistar + a partir de les 00:30, ja que a Atlanta comença a les 18.30h. CBS és la cadena nord-americana encarregada d'emetre l'esdeveniment, a la qual se suma la transmissió en espanyol d'ESPN Esports, utilitzant un total de 115 càmeres. Aquest any, a més les càmeres seran 8K, sent utilitzades per primera vegada en una transmissió esportiva als Estats Units.





Al Regne Unit, tant la BBC com Sky Sports emetran aquest esdeveniment, que també es veurà per CTV al Canadà, a Seven Network a Austràlia, ESPN a Nova Zelanda o True Sport HD a Tailàndia.





A més, per una mica més de 5 milions d'euros, s'emetrà cada anunci de 30 segons durant les parades del joc o el descans de la SuperBowl, mantenint el preu de les últimes 3 edicions i esgotant inventari ja a principis del mes passat.





Per contrarestar aquesta extensíssima programació en exclusiva per a la SuperBowl, la WWE (lluita lliure d'espectacle) emetrà simultàniament el Halftime Heat, una vetllada amb estrelles de la marca NXT com Aleister Black, Ricochet i Velveteen Dream enfrontant-se a Johnny Gargano, Tommaso Ciampa i Adam Cole en un equip de sis homes a Orlando (Florida, Estats Units) a través del web d'aquesta competició i YouTube, principalment.









Molt més que esport

L'espectacularitat de la SuperBowl porta al fet que en els esdeveniments i entrenaments previs del joc, ja s'iniciïn Gales d'obertura per a l'anomenat Bud Light SuperBowl Music Festival. Un esdeveniment per inaugurar la final que es produeix durant les 3 vespres nocturnes de la final i que aquest any ha comptat amb les actuacions de Ludacris i Migos (nit 1), Aerosmith (nit 2) i Bruno Mars i Cardi B (nit 3) .





A més, un dels reclams indiscutibles de la SuperBowl són les seves actuacions musicals. El dia de la final, Gladys Knight interpretarà "The Star-Spangled Banner", mentre que el 13 de gener de 2019, la NFL va anunciar oficialment que la banda pop Maroon 5 encapçalarà per segon any consecutiu l'espectacle de mig temps, amb Big Boi of Outkast i Travis Scott com a convidats.









Tot aquest festival, no sense controvèrsia, ja que aquests artistes s'estan enfrontant a crítiques

per la seva decisió d'actuar en el mig temps de la SuperBowl, a causa del tractament de la NFL i Donald Trump contra l'exjugador Colin Kaepernick per protestar contra la brutalitat policial a agenollar-se en diverses durant l'himne nacional abans dels partits.









Kaepernick va buscar va recolzar en el seu govern, que el van rebutjar, i li van prohibir jugar a la NFL, sancionat per la competició pel gest, convertint després dels fets en un dels nous ambaixadors de Nike.









Diversos artistes, entre ells Jay-Z, Rihanna i Cardi B, van rebutjar les ofertes d'actuar en el xou per donar suport a les protestes de Kaepernick.





En resposta a aquesta controvèrsia, Scott va acceptar participar al programa de mig temps només si la NFL acceptava donar mig milió de dòlars a Dream Corps, una organització fundada per Van Jones que dóna suport als esforços de justícia social.





Per la seva banda, Maroon 5 va anunciar posteriorment que s'havien unit a la NFL i Interscope Records per donar la mateixa quantitat que Scott a les Big Brothers Big Sisters of America. A això se li afegeix que, el dimarts 29 de gener, tres dies abans del programat, la NFL va cancel·lar la tradicional conferència de premsa per a l'espectacle de mig temps.









No per sobre però a part de la polèmica racial, la SuperBowl és una trobada per gaudir i deixar dades de rècord.









Els Patriots s'allarguessin avui la seva xifra com a màxims participants d'aquesta competició amb 11 ocasions; Tom Brady seguirà liderant les aparicions com a jugador (9), al costat de les del seu entrenador Billy Belichick com a primer tècnic (9); el xutador també dels Patriots, Stephen Gostkowski, es converteix en el més recurrent de la final (6 vegades).

Mentrestant, l'entrenador rival, Sean McVay, s'estrenarà avui com l'entrenador en cap més jove a portar un equip de futbol americà, en aquest cas els Rams, a l'anhelada SuperBowl.