Pedro Sánchez reconeix Guaidó com a president de Veneçuela

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha reconegut oficialment Juan Guaidó com a "president encarregat de Veneçuela", segons ha anunciat en una declaració institucional aquest dilluns a les 10 hores en Moncloa.





La declaració oficial arriba després que el diumenge finalitzés el termini perquè Nicolás Maduro convoqués eleccions presidencials.





Sánchez espera que se celebri en el menor termini possible unes eleccions a Veneçuela que siguin "lliures i democràtiques" per pal·liar "urgentment la greu situació" que viu el país. "No farem un pas enrere", assegura el president espanyol.





Argumenta que la legitimitat de Guaidó està confirmada per la seva presidència en l'Assemblea veneçolana i sosté que el paper d'Espanya és el de defensor del "multilateralisme com a eina indispensable per a la resolució de conflictes".





Sánchez destaca que la seva posició es dóna en coordinació amb la majoria dels països europeus, com Alemanya, França o Suècia.