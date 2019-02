Les instal·lacions d'Aigües de Barcelona baten rècord de visites

Les principals instal·lacions d'Aigües de Barcelona, situades a Sant Joan Despí (Barcelona), han rebut la visita de fins a 6.207 persones aquest últim any, i han destacat "l'alt desenvolupament tecnològic", per instal·lacions com el centre de control o al laboratori, ha apuntat la companyia en un comunicat aquest dilluns.









Segons Aigües de Barcelona, la importància del centre de control operatiu respon al fet que s'ha avançat a la demanda tecnològica, i és pioner en el desenvolupament de sistemes d'informatització de la xarxa i solucions digitals: "4.500 quilòmetres de canonades són monotorizadas contínuament, i controlades les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any".





Ha afegit que els visitants també han valorat positivament el laboratori de la companyia, atès que atresora "una forta projecció internacional" per la seva participació en cimeres i conferències arreu del món.





En total, apunten que s'han registrat 552 grups de visites d'alt nivell tècnic, comercial i institucional, i vuitanta d'aquestes van ser internacionals, en representació de 24 països, fet que certifica "l'interès per conèixer la complexitat de la gestió del cicle integral l'aigua en un clima mediterrani com el de Barcelona".





Aigües de Barcelona destaca que les xifres posen de manifest l'esforç per erigir-se com "referent mundial en el sector de l'aigua".