Jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD) de Catalunya han condemnat les accions dels CDR en una vintena de jutjats catalans on han llançat excrements i escombraries ja que "sobrepassen" el dret a la llibertat d'expressió i de crítica a les actuacions dels poders públics com el judicial.





En un comunicat aquest dilluns, han rebutjat aquestes accions realitzades de matinada que "tenen com a finalitat deslegitimar de manera generalitzada" la feina de jutges i funcionaris de l'Administració de Justícia, i l'han qualificat de fets lamentables.





"En democràcia, la Justícia és una institució fonamental per resoldre els conflictes i garantir els drets de tota la ciutadania", han assenyalat en el comunicat.





"Rebutgem, critiquem i condemnem sense pal·liatius aquests atacs vandàlics i reclamem que no es tornen a produir", han declarat, i han ressaltat que a més causen una despesa pública en incrementar la feina dels empleats de la neteja dels jutjats.





Els CDR han realitzat aquests atacs a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, als jutjats de Vic, Mataró, Esplugues de Llobregat, Granollers, Mollet del Vallès, Gavà, Martorell, Berga, Manresa, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Vilafranca del Penedès (Barcelona), Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Ripoll, Girona, Santa Coloma de Farners (Girona), Solsona (Lleida), Tortosa (Tarragona) i al Palau de Justícia de Vinaròs (Castelló).





La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i la Fiscalia General de l'Estat han condemnat aquestes accions, que han causat incidències en els jutjats i que han obligat a mantenir alguns tancats.