El 82 per cent de les comunitats autònomes no ofereix tractament psicològic especialitzat a pacients amb càncer i als seus familiars, segons es desprèn de l''Informe sobre l'atenció psicològica a pacients i familiars a Espanya', elaborat pel Observarorio del Càncer de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).





Quatre autonomies -Astúries, Balears, Canàries i Múrcia- no compten, ni han comptat en el passat amb cap tipus de planificació en càncer. Alhora, el treball ha evidenciat que entre els plans existents, només set d'ells estan vigents en l'actualitat, de manera que només el 34 per cent de la població a Espanya està coberta per una política específica en càncer actualitzada i en vigor.





Així mateix, segons l'informe, el 48 per cent dels hospitals públics tampoc ofereix tractament psicològic especialitzat als afectats per càncer i el 52 per cent restant el dóna però de forma "insuficient". A més, en el 93 per cent dels hospitals examinats, es va observar que és habitual que les persones amb càncer recorrin a les entitats sense ànim de lucre per obtenir atenció psicològica.





A més reben una escassa o nul·la atenció psicològica, tot i que se sap que el 30 per cent dels pacients i familiars desenvoluparan algun tipus de simptomatologia clínica, xifra que augmentaria fins al 50 per cent si es considera només el distrès (més pronunciat en els familiars) o malestar emocional.





De fet, es calcula que a Espanya hi ha prop de 236.000 persones afectades per la malaltia que necessitarien aquest tractament especialitzat. "El càncer és una malaltia temuda, que segueix associada a dolor, mort i indefensió, el que provoca un gran impacte emocional tant en el pacient com en els seus familiars", ha dit la responsable de Psicooncologia de l'AECC, Carmen Yélamos Aigua.





DECÀLEG PER A LA MILLORA D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA EN CÀNCER





Davant de tot això, l'AECC ha elaborat un decàleg per millorar l'atenció psicològica a les persones amb càncer i als seus familiars, que té com a objectiu avançar en la cobertura d'aquesta necessitat.





En el mateix, es demana la inclusió, com a objectiu assistencial en tots els plans o estratègies en càncer regionals, de l'atenció psicològica dins d'un model d'atenció Oncologia multidisciplinar i integral; i l'organització dels processos d'atenció al pacient de càncer en l'àmbit hospitalari, de manera que s'integri els tres nivells de suport emocional (bàsic, mitjà i especialitzat).





L'AECC també advoca pel mesurament del malestar emocional com el sisè signe vital després de la temperatura, pressió arterial, pols, freqüència respiratòria i dolor, incorporant-se a la història clínica tant del pacient com del familiar que el sol acompanyar; així com per la derivació a atenció psicològica especialitzada quan el grau de malestar emocional identificat indiqui la necessitat d'aquest nivell d'intervenció.





La cobertura de l'atenció psicològica especialitzada, bé amb els recursos propis del sistema o bé integrant els recursos assistencials que ofereixen entitats sense ànim de lucre; i reconèixer a aquestes entitats mitjançant la formalització d'acords o convenis que regulen la naturalesa de la prestació, la qualificació dels professionals externs, la incorporació als equips multidisciplinaris, la derivació dels seus beneficiaris i les dotacions infraestructures necessàries, són altres de les recomanacions aportades per l'AECC.