Iceta, disposat a negociar els comptes catalans si s'aproven els Pressupostos de Sánchez

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s'ha obert aquest dimarts a negociar els pressupostos de la Generalitat si el PDeCAT i ERC permeten amb el seu suport a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de Pedro Sánchez.









"Si hi ha més marge econòmic, i això implica aprovar els PGE, estem disposats a negociar els d'aquí", ha recalcat, després que ERC anunciés una esmena a la totalitat als comptes del Govern central, decisió que probablement també prendrà el PDeCAT.





Malgrat això, segons Iceta, el Govern intentarà "fins a l'últim moment" obtenir el suport dels partits independentistes després de recordar que es poden retirar les esmenes a la totalitat en qualsevol moment.





"No donaria res per perdut", ha destacat Iceta, que ha demanat no barrejar la negociació pressupostària amb el judici als presos independentistes, que començarà coincidint amb la votació dels comptes, i ha advertit ERC i PDeCAT que si rebutgen les comptes s'alinearan amb PP i Cs.





Pel líder socialista, cal aprofitar la via del diàleg oberta amb l'Executiu central, a l'argumentar que s'està parlant de diverses qüestions i de la possibilitat d'incorporar a les reunions algú que certifiqui del que parlen, i ha preguntat als independentistes si convé precipitar unes eleccions a Espanya: "PP i Cs encantats de la vida, i Vox no diguem".





En relació al trasllat dels presos a Madrid, Iceta creu que va ser millor que els anteriors tot i que "segur que hi ha coses millorables", i que l'important és que se'ls garanteixi tots els drets.





"El Tribunal Suprem vol que sigui i sembli que tenen totes les garanties. Sabem que això arribarà a un tribunal europeu, i per això el Suprem serà escrupolós i exquisit", ha subratllat en una entrevista a TV3.