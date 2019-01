El Govern central incrementa la inversió a Catalunya, Andalusia i Comunitat Valenciana

El Govern central ha incrementat la inversió real territorialitzada prevista per a aquest any a Catalunya, Andalusia i la Comunitat Valenciana segons el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019, amb sengles creixements de 3,5 punts, 3 i 2,5 punts respecte al projecte per 2018 de l'Executiu anterior.





A canvi, les comunitats castigades són Galícia, que perd tres punts d'inversió, i Madrid, que en baixa dos.









Totes les autonomies perden inversió en aquest repartiment en major o menys mesura, llevat de les tres esmentades, Astúries i Extremadura.





Catalunya passa a representar el 16,8 per cent del total d'inversions reals territorialitzades, quan era el 13,3 en el repartiment que va realitzar el Govern de Mariano Rajoy a 2018. Andalusia passa del 14,6 al 17,5 mentre que Madrid passa de rebre el 12,3 del total al 10,3 per cent.









PRESSUPOSTOS SOCIALS





El Govern de Pedro Sánchez insisteix que es tracta d'uns pressupostos socials. El total de la dotació econòmica prevista per a polítiques de Sanitat per a l'any 2019 ascendeix a 4.292 milions d'euros, el que representa, respecte a l'exercici anterior, un increment del 0,9 per cent (39 milions d'euros).





No obstant això, si es considera la Política sense el mutualisme administratiu el seu increment és del 1,7 per cent, ja que els concerts d'assistència sanitària del mutualisme administratiu per al període 2018-2019 van acumular l'increment de la prima de tot aquest període en 2018 inclòs l'increment de 2019, segons es pot observar en aquests primers comptes del Govern de Pedro Sánchez, que previsiblement s'enfrontaran a la seva primera votació el dia 13 de febrer.





En 2019 els crèdits assignats en l'àmbit de la política de Sanitat ascendeixen a 185 milions d'euros pel que el pressupost d'aquest Departament en aquesta política creix un 6,8 per cent respecte a 2018.





El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social desenvolupa en coordinació amb les CA, les Estratègies de Salut, destinades a actuacions per fer front a malalties rares, malalties neurodegeneratives i vigilància de la salut, així com la millora dels Sistemes d'Informació Sanitària del sistema Nacional de Salut i Programes de prevenció i control de la Sida i altres ITS.





La despesa en polítiques actives d'ocupació augmenta un 4,7% per a 2019, fins als 5.985 milions.





Aquest augment respon a les majors dotacions per a formació professional per a l'ocupació, oportunitats d'ocupació, orientació professional i foment de la igualtat d'oportunitats per a l'ocupació.





En concret, dels crèdits destinats a foment de l'ocupació, 3.358.000 d'euros corresponen a actuacions d'inserció i incentivació a la contractació, dels quals destaquen 1.855 milions d'euros que es destinaran a bonificar la contractació dels treballadors amb més dificultats, en total unes 825.446 persones, segons els càlculs del Govern central.





La política d'habitatge comptarà amb una dotació de 679 milions d'euros en l'exercici de 2019, un 41% més que la quantia prevista per 2018, que ascendia a 481 milions d'euros.





El projecte de Pressupostos preveu una dotació total de 1.780 milions d'euros per al programa de beques i ajudes a estudiants, els que suposa 205 milions més que el 2018, "la dotació més alta de la història", destaca l'executiu de Pedro Sánchez.





IMMIGRACIÓ





El projecte de llei dels Pressupostos Incorpora una dotació de 412 milions d'euros per a accions en favor dels immigrants, la qual cosa suposa un increment de 94 milions respecte a 2018, és a dir, un 29,6 per cent més respecte a l'exercici anterior.





A més, es recull per primera vegada una consignació específica per a l'atenció dels menors estrangers no acompanyats (MENA) que ascendeix a 30 milions d'euros, segons es reflecteix en el projecte de PGE presentat aquest dilluns 14 de gener al Congrés dels Diputats.





L'increment pressupostari es produeix per potenciar el sistema de Protecció Internacional -amb un increment de 67 milions d'euros pel que fa a 2018- i per atendre immigrants que arribin a les costes espanyoles o formin part d'assentaments -es destinen 27 milions d'euros més que en 2018-.





PENSIONS





Les pensions, les prestacions per desocupació i el pagament dels interessos del deute suposen el 55,7% de la despesa contemplat en els Pressupostos.





Aquestes tres partides sumen un total de 203.664.000 d'euros, el que equival al 55,72% dels 365.520 milions d'euros de despeses pressupostades. En els comptes de 2018 acaparaven un cost de 194.083 milions d'euros, equivalents al 54,79% de la despesa total, de 354.224 milions.