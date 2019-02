La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha acceptat aquest dimarts la figura d'un coordinador en la taula de diàleg polític amb els partits independentistes sobre la situació a Catalunya, però ha rebutjat que aquesta persona pugui considerar-se un mediador.





"No fan falta mediadors ni per al Govern ni per al Partit Socialista. Si per ventura algú que pugui prendre nota, convocar, que ens pugui coordinar" en aquesta taula de "diferents partits", però "no fan falta mediadors", ha afirmat en declaracions als mitjans de comunicació en els passadissos del Congrés.





A pesar que el PDeCAT vincula la creació d'una taula de diàleg polític sobre Catalunya en presència de testimonis neutrals amb la seva eventual renúncia a presentar una esmena a la totalitat al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), Calvo ha deslligat una cosa de l'altra.





PARTITS CATALANS O D'ÀMBIT NACIONAL?





Aquest nomenament havia estat avançat per la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, però l'havia restringit a una taula de partits catalans, mentre que els independentistes demanen que estiguin presents les direccions nacionals de PSOE i Podemos.





"Si hi hagués un acord sobre una taula de partits a nivell nacional, sobre un coordinador o el que fora d'aquesta taula de partits es faria saber", ha assenyalat Llastra, precisant que avui dia "no hi ha res damunt de la taula".





"En les pròximes hores, en els pròxims dies podran preguntar-los als membres del Govern, també a ERC i el PDeCAT", ha afegit.





Això sí, Lastra ha reconegut que l'anunci d'ERC que presentarà una esmena a la totalitat va arribar al Govern de manera "inesperada" justa quan les converses entre la vicepresidenta Carmen Calvo i el vicepresident català Peré Aragonés i la consellera Elsa Artadi anaven "avançant" encara "amb totes les dificultats".