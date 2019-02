Mourinho, condemnat a un any de presó i multa de tres milions per evadir a Hisenda

L'entrenador José Mourinho ha acceptat la sentència per la qual se'l condemna per frau fiscal a un any de presó --no ho complirà perquè no té antecedents penals-- i al pagament d'una multa de més de 3 milions d'euros, després d'acceptar l'escrit d'acusació de la Fiscalia de Madrid.





Segons aquest escrit, Mourinho va incórrer en dos delictes contra la Hisenda Pública després de subscriure el 2004 un contracte pel qual simulava la cessió de l'explotació dels seus drets d'imatge a la societat Koper Services SA, amb domicili a les Illes Verges Britàniques.





Amb això, el portuguès va ser denunciat per la Secció de Delictes Econòmics de la Fiscalia Provincial de Madrid acusat de defraudar 3,3 milions d'euros en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), concretament 1.611.537 euros el 2011 i 1.693.133 euros el 2012.





De les dades que va remetre a la Fiscalia l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) es desprèn que en data indeterminada, "però abans del 17 de setembre de 2004", el denunciat va subscriure un contracte pel qual cedia els seus drets d'imatge a la societat amb seu a les Illes Verges Britàniques Koper Services SA.





El 17 de setembre de 2004 va rubricar un nou contracte de cessió dels seus drets d'imatge entre Koper Services SA i la irlandesa Multisports & Image Management Limited i quatre anys més tard (el 22 de desembre de 2008) la societat irlandesa va subscriure amb Polaris Sports Limited, que tenia el mateix domicili social, un contracte de representació perquè busqués i negociés contractes comercials.





"Totes aquestes estructures societàries van ser utilitzades pel denunciat amb l'objecte de fer físicament opacs els beneficis procedents dels seus drets d'imatge", assenyalava el ministeri fiscal en la seva denúncia.





JA HAVIA PAGAT PART





El passat 10 de juliol, l'acusat va abonar a l'Agència Tributària 462.323 euros corresponents a 225.454,11 euros (2011) i 236.869,31 euros (2012), sent aquestes les quantitats pendents de pagament, per ser les resultants de descomptar de la quota defraudada (1.611.537,61 euros el 2011 i 1.693.133,05 euros el 2012), les quantitats abonades en via administrativa: 1.386.083,50 euros (2011) i 1.456.263,74 (2012).





Igualment, també aquest dia l'acusat ha procedit a l'abonament de 121.764,81 euros en concepte d'interessos de demora. A la vista oral celebrada aquest dimarts a l'Audiència s'ha procedit a llegir la sentència on se'l condemna, per cada un dels dos delictes, a sis mesos de presó, amb inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de condemna.





Pel que fa a la multa, amb un 60 per cent de la quota defraudada, són 966.922,56 euros del 2011 i 1.015.879,83 euros del 2012, amb responsabilitat personal en cas d'impagament d'un mes i la pèrdua del dret a obtenir incentius o subvencions fiscals durant dos anys.