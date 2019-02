L'Hospital Clínic de Barcelona dotarà un quiròfan de xarxa 5G per primera vegada a Espanya, el que permetrà en un futur connectar amb cirurgians de tot el món i compartir coneixement i mentoria remota d'experts, en un projecte pilot en col·laboració amb la iniciativa públic -privada 5G Barcelona i l'empresa Vodafone.

L'han presentat aquest dimarts en roda de premsa el conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró; el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; el director general del Clínic, Josep Maria Campistol, i el cap del Servei de Cirurgia Gastrointestinal de l'hospital, Antonio de Lacy.





El projecte farà una demostració el 27 de febrer al Mobile World Congress Barcelona (MWC) --que tindrà un altre nòdul de connectivitat 5G-- en la qual es farà una operació gastrointestinal complexa.





Hi haurà cirurgians a l'hospital i De Lacy farà de mentor des del congrés, i la seva col·laboració pràctica mostrarà com en el futur un cirurgià podrà ajudar a un altre en un altre país o centre i, fins i tot, en hospitals de campanya en situacions d'emergència.





Un quiròfan de l'hospital compta amb la possibilitat de connexió remota, però ha hagut d'incorporar un botó de congelar la imatge per fixar-la i assenyalar el que cal fer a causa de la latència actual, mentre que amb el 5G no caldrà per la seva velocitat, i Campistol ha afegit que la inversió en aquest quiròfan "ronda els 40 milions" d'euros.





De Lacy ha reflexionat sobre que aquestes tecnologies evitaran desplaçaments que veu innecessaris, com quan es crida a un cirurgià per prendre una decisió que podria dotar-se més ràpid si veu l'operació remotament: "Si millorem l'eficiència, millorarem les llistes d'espera", i ha afegit que en un futur els malalts crònics tindran un seguiment remot.





El projecte, batejat com a 'cirurgià remot', s'ha impulsat en el marc de la iniciativa 5G Barcelona, promoguda per la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana al costat de Mobile World Capital Barcelona, la Fundació i2CAT, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Atos i la Universitat Politècncia de Catalunya (UPC).





MILLORAR L'EFICIÈNCIA





En ser preguntats per quan hi haurà més hospitals amb aquesta possibilitat, el president i conseller delegat de Vodafone Espanya, Antonio Coimbra, ha afirmat: "No puc revelar aquí els meus plans, seria molt interessant per a la meva competència", encara que ha dit que es desplegarà a més parts, incloent Catalunya.





"Hi ha un consens en la indústria que el desplegament massiu del 5G començarà el 2020", ha dit, i ha afegit que entre 2021 i 2022 es tancarà el 3G i baixarà la inversió en 4G, pel que la seva empresa centrarà en el 5G gran part de la inversió que dedica a xarxes, d'entre els 800 o 900 milions que inverteix a l'any.





COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA





Coimbra, ha afirmat: "El 5G canviarà totalment les nostres vides, un cop més", després de la revolució que ha suposat el 4G, i ha afegit que el projecte del Clínic il·lustra els canvis d'una tecnologia que, per exemple, permet veure vídeos a 4K i 8K.





Puigneró ha celebrat la col·laboració publicoprivada i ha afegit: "L'actual revolució digital ens està portant totes aquestes empreses que es dediquen a desenvolupar aquestes app que són imprescindibles per al dia a dia, i el 5G portarà la connectivitat total", en els cotxes, les cases i els quiròfans.





Ha assegurat que Catalunya vol participar i liderar aquesta tecnologia i convertir-se en la capital del 5G, que serà clau en aquesta revolució, i ha afegit: "El nostre gran tractor de la innovació tecnològica pot ser el nostre sistema de salut", de la mateixa forma en que ha estat referent en el sistema de salut clàssic, i com als Estats Units ho ha estat la Defensa.





Pisarello ha vist com un orgull la capitalitat de Barcelona en tecnologia 5G, acollint el congrés dels mòbils, i més encara quan es tracta d'aplicar tecnologies "en benefici de la ciutadania", com la que es presenta aquest dimarts, i ha destacat la necessitat que la tecnologia arribi a totes les persones.