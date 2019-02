Condemnen el Banc Santander a tornar un milió a una empresa de Barcelona

La justícia torna a condemnar el Santander per les actuacions delictives del Popular. En aquesta ocasió, ha estat l'Audiència Provincial de Barcelona la que ha condemnat a l'entitat financera a tornar la quantitat de 1.000.000 d'euros a una empresa per a la contractació d'uns bons convertibles en accions del Banc Popular.





Els jutges han estimat un recurs d'apel·lació d'una empresa anul·lant l'adquisició de bons convertibles en accions del Banc Popular subscrits en l'any 2009 i renovats posteriorment en 2012.





Inicialment el jutjat de primera instància número 3 de Barcelona havia desestimat la demanda per entendre que no concorrien els vicis en el consentiment; però, en el recurs d'apel·lació es va al·legar i va quedar demostrat mitjançant l'informe pericial aportat, segons el parer dels magistrats, que el Banc Popular va incomplir les seves obligacions d'informació.





Així, aquesta sentència recull que el Banc Popular no va informar dels riscos del producte, que els bons convertibles no eren un producte adequat per a perfil del client, (tot i ser una empresa) i que l'entitat va utilitzar aquest tipus de productes financers per a capitalitzar-se traslladant les possibles pèrdues als seus clients.





Els jutges de l'Audiència Provincial han condemnat al Santander a tornar a l'empresa afectada els 1.000.000 d'euros invertits en aquest producte financer.





Rubén Cueto, soci director de Vallverdú Advocats, que representa l'empresa demandant, afirma que: "Aquesta sentència és una fita en la lluita contra la mala praxi financera del Popular, les actuacions al marge de la llei han perjudicat a tants usuaris, particulars , empreses, autònoms, pensionistes... Hi ha molt a destapar encara del Popular. Per fortuna, la llei està de part dels afectats i els jutges l'estan aplicant amb rigor."