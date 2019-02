Militants de Podem Barcelona s'impliquen amb les primàries d'altres municipis

Després de la negativa de la formació estatge a celebrar primàries a la capital catalana, el grup de treball municipalista Som Podem Barcelona ha decidit no tirar la tovallola i bolcar els seus esforços en els processos de selecció d'altres municipis de la província.





Aquest grup, liderat entre d'altres per Ana María Sánchez i Camilo Ramos, van decidir la setmana passada oferir el seu equip de campanya a altres companys que estan reivindicant el seu dret estatutari per elegir els membres de les llistes de forma oberta i transparent.





Entre el passat 1 de febrer i el proper dimecres 6 de febrer, Som Podem Barcelona ha col·laborat amb les candidatures AM LA LLAGOSTA PODEM, encapçalada per Montserrat Garcia Rigau; SOM PODEM REUS, amb Francesc Roig Hernández, com a primer de llista; SOM PODEM CANET, amb Jordi Roig Rodes; amb Jorge Romero Gil com a candidat a l'alcaldia de Sant Boi de Llobregat; a Juan Y. Zárate Rojas i M. Mercedes Rojas Sonet a Roda de Berà i amb totes les companyes i companys que es presenten en CANDIDATURES NO AGRUPADES D'ALTAFULLA, amb Agustina González García com a candidata a l'alcaldia.





En un comunicat, Som Podem Barcelona ha manifestat que "estem col·laborant amb aquestes candidatures amb la convicció que un Podem amb entitat pròpia, implica la solidaritat entre militants que reivindiquen el dret a existir de Podem a Barcelona ia Catalunya". És una crítica a l'actitud de Noelia Bail, que seguint les consignes oficialistes ha decidit no convocar primàries a Barcelona.





Camilo Ramos i Ana María Sánchez critiquen que, en les primàries internes del passat any, van obtenir un suport equivalent en números a Laura Pérez i que entre els dos van representar a un número d'inscrits la sensibilitat dels quals no hauria de ser obviada per l'actual direcció de Podem Barcelona.