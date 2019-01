Les aigües baixen revoltes a Podem. Després que Errejón signés una aliança amb Carmena per concórrer a les eleccions municipals i autonòmiques de Madrid, la direcció de Podem ha intentat consolidar les seves candidatures a la resta d'Espanya. Però els problemes no han fet més que multiplicar-se.





A Barcelona, ha anunciat la seva dimissió Ana María Sánchez Martín, membre del Consell Ciutadà Municipal de Barcelona i copartícip de la candidatura de Noelia Bail, actual secretària de Podem a Catalunya després de la dimissió de Xavier Domènech.





Sánchez ha lliurat una carta a la direcció catalana detallant que la negativa a celebrar primàries l'ha obligat a prendre aquesta decisió. "Quan vaig decidir presentar-me a les eleccions del Consell Ciutadà Municipal, em vaig presentar amb l'objectiu que Podem Barcelona fos visible", explica Sánchez, que segueix: "Aquest objectiu (...) no pot fer-se realitat si tant dels òrgans estatals, autonòmics com municipals, consenten que no es respecti a Barcelona la decisió de l'Assemblea Ciutadana Estatal de presentar-nos sota la forma jurídica de coalició, no en confluència, amb les forces del canvi a les eleccions municipals".





UNA LLISTA DE LA MESURA DE COLAU





Després de la renúncia de Sánchez es troba l'anuència amb què la direcció central ha acceptat el propòsit de Colau de formar una candidatura municipal a la seva mida. Enfront dels cops de pit que fa a la sortida de Errejón i la purga de Rita Maestre, a Catalunya s'ha deixat fer a l'alcaldessa de Barcelona i no s'ha mostrat cap malestar en què Podem es dilueixi en la llista a l'alcaldia.





Però el que ha fet que saltin les alarmes en alguns cercles morats ha estat la negativa a realitzar primàries, cosa que està radicalment en contra de l'esperit del partit. Sense un procés intern d'eleccions, Colau té el terreny buidat per confeccionar la llista al seu gust, seleccionant d'entre les diferents famílies d'aquest espai polític (ICV, anticapitalistes, 'constituents', Podem...) als que ella prefereixi.





A això s'afegeix que Bail, nouvinguda al càrrec, no compte ni amb la força ni, segons altres fonts, amb la voluntat d'integrar a candidats de Podemos en la llista municipal. Potser aquesta renúncia d'una persona pròxima li força a replantejar les primàries a Barcelona.