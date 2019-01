El partit de Llamazares i l'exjutge Garzón planeja sumar-se a Errejón

Actua, la formació fundada per l'excoordinador d'Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, i l'exjutge Baltasar Garzón, planeja sumar-se a Íñigo Errejón després de la decisió d'anar a les eleccions autonòmiques de la Comunitat de Madrid sota la marca Más Madrid, la plataforma de Manuela Carmena.









Llamazares ha confirmat que hi ha hagut contactes, sense que de moment hagin entrat en el terreny de les negociacions: "No hi ha un acord programàtic de candidatura", sosté.





Precisament Llamazares ha deixat el càrrec de portaveu parlamentari d'Izquierda Unida a Astúries per discrepàncies amb la direcció, en concret, amb Alberto Garzón, i desconfia dels bons resultats d'una aliança entre Podem i IU.





Segons l'opinió de Llamazares, la proposta de Errejón i Carmena suma més sensibilitats i és més plural que la de Pablo Iglesias i Alberto Garzón, de manera que com a mínim té interès a parlar amb l'equip de Más Madrid.





Així com Llamazares es mostra caut a aportar noves informacions, fonts coneixedores dels contactes entre Actua i Errejón sostenen que sí que hi ha converses avançades.