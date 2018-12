Llamazares i Garzón aniran a les urnes el 2019 amb Actúa

El partit polític Actúa, que compta amb promotors com l'excoordinador general d'IU Gaspar Llamazares i l'exjutge Baltasar Garzón, concorrerà a les eleccions europees, municipals i part de les autonòmiques que se celebren el pròxim any amb l'objectiu d'aglutinar a l'esquerra descontenta i desmobilitzada i frenar l'auge de l'extrema dreta a Europa, després de la irrupció de Vox al Parlament andalús.









Actúa, que va néixer com a plataforma política a principis de 2017 per transformar-se en partit polític aquest estiu, ha congregat més de 300 persones a l'Auditori de la seu de la UGT a Madrid i ha presentat les bases del seu programa polític de cara a els propers comicis municipals, autonòmics i europeus de maig de 2019.





Per a les eleccions europees, en què la formació veu clau frenar "l'amenaça de l'extrema dreta", el partit s'integrarà en l'espai Primavera Europea, liderat pel grec gianis varufakis. Actúa, que s'autodefineix com "un projecte en construcció", reconeix que no podrà concórrer a tots els comicis autonòmics i municipals a l'estar en fase de "implantació", però subratlla que ho farà en tots aquells llocs en els quals permeti "sumar" a l'esquerra.









A Madrid capital, per exemple, el partit ja avança que s'integrarà a la plataforma Més Madrid que encapçala l'actual alcaldessa, Manuela Carmena, ja que consideren que "la millor manera" d'aportar a Madrid és donar "continuïtat a un projecte progressista i d'esquerres ".





Entre els promotors d'Actua es troba l'exjutge Baltasar Garzón; l'actual portaveu d'IU a la Junta General del Principat d'Astúries, Gaspar Llamazares, o l'exalcaldessa de San Fernando d'Henares (Madrid) Montserrat Muñoz de Diego, que va ser expulsada d'IU el 2015 al costat dels seus companys que van rebutjar afiliar-se a la nova federació creada a Madrid.





Units Podem té l'oferta sobre de la taula

Llamazares, que va subscriure aquest dijous un manifest molt crític amb el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha evitat deslligar-se de manera immediata d'IU (coalició de la qual va ser coordinador general i que prohibeix que seus membres es presentin a processos electorals contra IU) i ha subratllat que el seu compromís fins al final de la legislatura autonòmica segueix estant amb IU al Parlament asturià.





L'ex coordinador general d'IU ha estès la mà a aquesta coalició ja Podem en pro de futures aliances electorals, i ha asseverat que Actúa romandrà "fins al final amb la vocació d'acordar", això sí, amb "un programa de canvi, no un confrontació ".





Segons entén, les eleccions andaluses celebrades el 2 de desembre passat demostren que ha d'aparèixer "un nou subjecte" polític a l'esquerra que contribueixi a la seva "reconstrucció". Llamazares veu "esgotada a l'esquerra de govern", la qual representa el PSOE, i creu que la confluència Units Podem no s'ha guanyat "la confiança" de l'electorat.





El polític asturià ha rebutjat que la divisió de vot a l'esquerra entre partits petits pugui afavorir encara més a la implementació de Vox. "L'aparició de Vox ens demostra que hi ha una competència virtuosa en la dreta, és a dir, que tres partits de la dreta no només no perden escons, sinó que els guanyen. Jo em pregunto per què no va si pot ser en l'esquerra una competència virtuosa que permeti que una part de l'electorat que se sent orfe d'esquerres pugui sumar escons i pugui guanyar eleccions ", ha argumentat.





Un projecte allunyat de l'independentisme i del centralisme

Així, Llamazares ha apostat per un projecte "federal clar" que s'allunyi "tant de l'independentisme" com de "l'amenaça de l'extrema dreta". En aquest sentit, l'exmagistrat Garzón entén que Actua permetrà "aglutinar" el vot d'aquells ciutadans que sent progressistes no van a votar o se senten "desil·lusionats".





Muñoz de Diego, per la seva banda, ha reivindicat el "tret de sortida" que dóna avui Actúa i ha cridat a combatre la irrupció de Vox i de "discursos extremadament radicals". "Volem un país solidari, de la convivència, de la col·laboració, i una forma de fer política que té a veure amb el consens i l'acord", ha manifestat l'exregidora de Sant Ferran, que ha apuntat que "el millor que es pot fer "davant l'extrema dreta és" no tenir por ".