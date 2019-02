El Govern veu "lluny" un acord amb l'Estat després de la figura del relator

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha vinculat aquest dimecres la figura del relator a una taula de partits estatal, no a la de partits catalans, i per això creu que "s'està lluny d'arribar a un acord" amb el Govern per trobar una solució al conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya.









En roda de premsa, ha assegurat que hi ha "poc marge" per seguir avançat, i veu fora de lloc que el Govern vinculi la inclusió del relator a la taula de diàleg catalana quan "és un mandat del Parlament" que ja està funcionant.





Per a Artadi, la incorporació d'un relator és necessària per evitar que des del Govern traslladin una versió del que ha passat en les trobades que no coincideixi després amb el que digui l'executiu central: "Hi ha d'haver algú que doni fe i pugui explicar el que es recorda. Si no, seguirem estant com estem, que uns diuen una cosa i altres l'altra, i passa una tercera".