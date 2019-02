El Govern central defensa que el relator serà espanyol i treballi "per amor a l'art"

La vicepresidenta del Govern central Carmen Calvo s'ha referit avui a la polèmica de la figura del relator o mediador o notari en les negociacions amb Catalunya i ha aclarit que la postura de l'Executiu de Pedro Sánchez és que aquesta persona sigui espanyola i que treballi "per amor a l'art" sense remuneració econòmica.









Calvo ha explicat també que aquesta persona estaria present a la taula de partits, però ho ha desvinculat de les negociacions entre Estat i Generalitat.





La vicepresidenta considera que les crítiques que han fet alguns companys de militància del PSOE, entre ells, Emiliano García Page, a la proposta del relator per a la taula de partits a Catalunya s'han produït per "desinformació i desconeixement".





Ha argumentat, en aquest sentit, que el president de Castella-la Manxa es refereix a un relator en la comissió bilateral i això no serà així, ja que en la bilateral entre Govern i Generalitat no va a donar-se aquesta figura. "No hem arribat a temps que tingués la informació correcta", ha assenyalat Calvo en relació a les crítiques de Page.





Pel que fa a la convocatòria de la Comissió Territorial del PSOE que ha demanat el president castellà manxec, la vicepresidenta ha dit que es tracta d'un assumpte del partit i que la decisió es pren amb el secretari general, que també és el president del Govern central.





Pel que fa a la situació a Catalunya, la vicepresidenta ha assegurat que ha arribat el moment de parlar de les sortides polítiques per a aquesta comunitat autònoma i ha defensat el nomenament del "relator" a la taula de partits catalans. En la seva opinió, ha de ser un home o dona de Catalunya, que entengui el passat i ajudi a que els partits es puguin seure a parlar.





Segons ha dit, no es tracta d'un observador internacional, ni d'algú que vagi a intervenir en la situació. Calvo també ha carregat contra el PP i Ciutadans per no seure a la taula de partits catalans.





Pel que fa a la Comissió bilateral Govern-Generalitat ha dit que s'incorporaran ara plenament els secretaris d'Estat i s'està fixar dates i continguts per a "arrencar" a treballar.