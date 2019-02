Barons del PSOE avisen Sánchez que pesa més la sobirania nacional que els Pressupostos

La decisió del Govern d'acceptar nomenar un relator com a figura de resolució de conflictes en el diàleg amb Catalunya ha provocat un nou descontent entre barons i diputats del PSOE, que adverteixen el president Pedro Sánchez que la sobirania nacional ha d'estar per sobre dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).









Si bé des del Govern central consideren que seria una persona neutra i que serviria per rebaixar les tensions amb PDeCAT i ERC, en el partit socialista hi ha veus discordants.





Un acostament amb els dos partits nacionalistes i l'aprovació dels PGE donarien un respir a Sánchez per avançar en la legislatura, ja que si no aconsegueix aprovar els pressupostos l'ombra de l'avançament electoral sembla imminent de cara a les eleccions del 26 de maig, amb comicis municipals, autonòmics i europeus.





Així, en una jornada de declaracions des de Madrid i Catalunya, el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, considerava ahir que els independentistes seguien plantejant impossibles com un referèndum d'autodeterminació, alhora que la vicepresidenta, Carmen Calvo, es mostrava partidària que si podia ajudar en el diàleg la figura d'un mediador, estaven disposats a acceptar-la.





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha indicat a primera hora que tant Estat com Generalitat estaven disposats a que algú donés "fe" de les reunions amb la finalitat de facilitar el diàleg.





Es tracta d'un assumpte de gran transcendència i per això des del PSOE hi ha qui qüestiona per què no s'ha convocat el Consell de Política Federal per consultar.





DISCUSSIÓ INTERNA





És possible que finalment es nomeni algú del PNB i la polèmica no vagi a més, però des d'Aragó, Andalusia, Castella-la Manxa o Extremadura consideren que és una dinàmica poc aconsellable i que, si és perquè la negociació dels PGE sigui més simple, no pot posar-se en la mateixa balança.





El diputat i ex lehendakari Patxi López va indicar que no sabia exactament en què consistiria la figura del relator, mentre que el president aragonès, Javier Lambán, es va oposar al diàleg amb separatistes.





La consigna des d'Andalusia amb Susana Díaz al capdavant o Extremadura amb Guillermo Fernández Vara és que pesa més la sobirania nacional que uns pressupostos, pel que existeixen dins del PSOE diputats i barons que prefereixen que no prosperin els Pressupostos de Sánchez abans que els independentistes guanyin terreny.





El dubte radica també en què passaria si hi hagués un superdiumenge electoral perquè, si bé les enquestes deixen ben parat al PSOE, la dreta podria sumar més vots.