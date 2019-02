Condició d'ERC per aprovar els Pressupostos: Que Fiscalia no acusi els presos del procés

ERC ha condicionat el seu vot sobre els Pressupostos de 2019, que la setmana que se sotmeten al seu primer test al Congrés, al fet que el Govern de Pedro Sánchez accepti una mediació en el diàleg sobre el futur de Catalunya ja que insti la Fiscalia a deixar d'acusar els processats pel referèndum independentista.









"La pilota està a la seva teulada", ha dit el portaveu d'ERC, Joan Tardà, després de registrar al Congrés la seva esmena a la totalitat dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019 argumentant que "la democràcia està en joc".





En la roda de premsa que ha ofert després de registrar l'esmena de devolució, Tardà ha reiterat les peticions que ja van exposar aquest dilluns quan van anunciar la seva decisió i que, ha recalcat, són les mateixes que porten reclamant des de fa mesos.





Així, ha tornat a demanar que el Govern insti la Fiscalia a retirar les acusacions contra els polítics presos pel procés independentista i que es creï una taula de diàleg per començar a treballar en la recerca d'una "eina" que resolgui el problema que, al seu parer, ha de passar pel reconeixement del dret d'autodeterminació i la convocatòria d'un referèndum que no deixi fora ni als independentistes ni als no independentistes.





Per a Tardà, seria bo que en el marc d'aquest diàleg es creés la figura del "mediador o facilitador", una persona que, ha detallat, actuï "com a fedatari" d'aquesta negociació i que, des del seu punt de vista, hauria de provenir de l' àmbit internacional.





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha admès que el Govern central i la Generalitat estudien nomenar una espècie de 'notari' per les seves converses que "doni fe del que es parla", encara que ha rebutjat anomenar-lo mediador.