L'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha afirmat sobre els presumptes abusos sexuals a menors de dos rectors d'Arbeca (Lleida) i Constantí (Tarragona), que han estat apartats de les seves funcions: "Han pogut tenir els seus errors i han pogut tenir els seus faltes, però no són tan greus com per poder dir que han de ser secularitzats, de cap manera".





"Els he donat suport fins ara i els continuo donant suport", d'acord amb el que els ha dit la Santa Seu, que no hi ha hagut un procés penal, ha afirmat en declaracions als mitjans aquest dimecres.





"A vegades penso: I no hi ha un mal moment en un sacerdot?", ha reflexionat, i ha dit que creu que pot haver-hi un mal moment a la vida que el porti a fer una cosa de la que potser es penediran tota la vida.





També opina que des de l'Arquebisbat han actuat bé amb les famílies afectades i, els dos religiosos, ha afegit: "Per a mi, no són uns desgraciats".





L'arquebisbe ha signat aquest dimecres el document en el que aparta del servei al rector de la parròquia d'Arbeca, Josep Maria Font, un dia després d'apartar també de les seves funcions al rector de Constantí, Francesc Xavier Morell; tots dos, presumptament involucrats en tocaments a menors.





En substitució de Font, l'arquebisbe ha nomenat aquest dimecres a Manuel Borges Anguera administrador parroquial d'Arbeca i altres poblacions, i dimarts va nomenar a Antoni Pérez rector de Constantí i Joan Miquel Bravo, de la Canonja (Tarragona), ha publicat la web de l'Arquebisbat.