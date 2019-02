El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha negat aquest dimecres que hi hagi una "complicitat" entre els Mossos d'Esquadra i l'empresa Desokupa en els desnonaments a Catalunya, ja que assegura que el paper de la policia catalana en els desnonaments és acompanyar la comitiva judicial per garantir la seva seguretat.





Ho ha dit durant la sessió de control al Govern al ple del Parlament, després de les preguntes de la diputada de la CUP Maria Sirvent, que ha acusat els Mossos de col·laborar amb Desokupa en un desnonament "il·legal" al barri del Poble Sec de Barcelona el 15 de gener.





Sirvent ha afirmat que aquest dia una desena de "matons" de Desokupa van anar a desnonar a diverses persones d'un edifici del Poble-sec i que, segons ella, els Mossos van entrar per la força als domicilis i sense ordre judicial per ajudar l'empresa.





Davant aquesta acusació, Buch ha contestat que no hi ha cap col·laboració amb Desokupa: "Respecte a la complicitat amb Desokupa ho puc negar de cap a peus, amb Desokupa o amb qui sigui".





"Allà on actua la policia s'identifica a totes les persones actuants que hi ha al moment del desnonament, sigui l'empresa Desokupa, siguin els mateixos ocupants o sigui qui sigui. I sempre s'actua per instàncies judicials", ha insistit.





Buch ha defensat que "la policia no té capacitat de desnonar a ningú en aquest país, qui decideix desnonar una família és un jutge", pel que ha qualificat de falses les acusacions de Sirvent.





Ha reiterat que els Mossos sempre actuen sota instàncies judicials i que quan són requerits per actuar ho fan per garantir la seguretat de les persones que actuen en el desnonament.





"No apunt més als Mossos, fan la feina per la que són requerits a instàncies judicials. Els Mossos no desnonen", ha sentenciat.





SINDICAT DEL BARRI





Una desena de persones del Sindicat del Barri del Poble-sec, al costat de la regidora de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona Maria Rovira, s'han concentrat davant del Parlament per protestar contra el desnonament del 15 de gener, que consideren que va ser il·legal.





La portaveu de l'entitat ha alertat que aquest dia Desokupa va desallotjar deu joves "mitjançant les seves típiques pràctiques d'intimidació, extorsió i agressió tant física com psicològica", i ha recriminat que els Mossos escortessin a les persones que duien a terme el desnonament, en lloc de frenar-les.





Ha exigit la il·legalització d'empreses com Desokupa, "que són grups de matons, persones especialitzades en la violència i moltes d'elles vinculades amb grups d'extrema dreta".