La sala del Tribunal Suprem que jutjarà a partir del proper 12 de febrer el 'procés' independentista a Catalunya ha rebutjat aquest dimecres que el seu president, Manuel Marchena, es reuneixi amb la plataforma d'observadors International Trial Watch-Català Referèndum Casi (ITW), que ho havien sol·licitat després de denegar la seva petició de presenciar 'in situ' la vista oral.





Els magistrats de la Sala Penal de l'alt tribunal van acordar deixar fora del judici pel 'procés' independentista a Catalunya als observadors internacionals, que havien estat sol·licitats per gran part de les defenses.





En l'acte d'admissió de prova, el Suprem va explicar que no reservarà places per a ells a la sala on es desenvoluparà la vista perquè el judici serà televisat en directe i mitjançant 'streaming' a la web del Poder Judicial i ha afegit que "la conseqüència immediata és que tot ciutadà que vulgui convertir-se en observador nacional o internacional, del desenvolupament del judici podrà fer-ho".





No obstant això, ITW va demanar una trobada amb el president de la Sala i del tribunal per reiterar personalment la seva "independència i autonomia institucional, política i econòmica respecte de tot organisme" i assegurar que no tenen relació amb les peticions d'algunes de les parts processals, segons ha afirmat en un comunicat emès el passat dissabte.





El tribunal els ha comunicat que la decisió de rebutjar la presència d'aquesta plataforma durant la vista oral només pot ser combatuda per la via de recursos promoguts per les parts i no mitjançant visites informals dels propis interessats.