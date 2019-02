No és la primera vegada que la Generalitat intenta difondre la seva visió particular de la crisi catalana a l'estranger. El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha anunciat aquest dimecres que pròximament viatjarà a les principals capitals europees per explicar "la veritat" del procés durant el judici de l'1-O.





Fonts del Govern han explicat que aquesta iniciativa inclourà el desplaçament a set capitals europees en set setmanes: han recordat que la setmana passada el conseller ja va viatjar a Londres (Regne Unit), i el proper viatge que té agendat és a París (França).





De moment, no s'ha informat del cost total d'aquesta operació exterior, ni sobre la comitiva que acompanyarà el conseller ni l'agenda concreta dels viatges. En funció dels anteriors desplaçaments realitzats pel Executiu, el desemborsament d'aquesta gira europea podria rondar els 50.000 euros.





Aquest càlcul es basta a la informació que el mateix Govern ha proporcionat en anteriors ocasions. No fa tant que el Govern va xifrar en 7.871,88 euros una de les visites que Quim Torra va fer a Bèlgica en el passat estiu, concretament entre el 26 i 27 d'agost.





"EXPLICAR LA VERITAT"





Bosch ha dit que amb "tota tranquil·litat i amb tota transparència" aspira a reunir-se amb mitjans de comunicació estrangers, ambaixadors, institucions internacionals, 'think tanks' i organitzacions internacionals, encara que no ha precisat quins.





El conseller ha acusat el Govern central de gastar-se "un milió d'euros de tots els contribuents en una campanya de màrqueting" per defensar el bon nom d'Espanya, cosa que, per a ell, és símptoma que l'Estat se sent insegur davant l'opinió pública internacional.





"Nosaltres --la Generalitat - explicarem la veritat, tota la veritat i res més que la veritat", ha conclòs Bosch, que precisament dimarts va anunciar que la Generalitat habilitarà un espai a Madrid perquè corresponsals internacionals puguin seguir el judici de l'1 -O.