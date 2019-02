Els presos reben la citació per a l'obertura de judici el 12 de febrer

Els polítics presos de Soto del Real ja han rebut la notificació judicial per la qual se'ls commina a presentar-se davant del Tribunal Suprem el dimarts 12 de febrer.





Malgrat que alguns advocats han sol·licitat als magistrats que es doni un marge més ampli per acabar de presentar les defenses, l'alt tribunal ha optat per mantenir la data assenyalada el passat 1 de febrer.





El tribunal que jutjarà l'1-O estarà presidit per Manuel Marchena i es calcula que el judici, que compta amb al voltant de 600 testimonis, s'allargui durant diversos mesos amb la data de les pròximes eleccions de maig com a possible cap de les vistes públiques.