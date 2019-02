El 96 per cent dels casos d'addicció al joc estan associats a altres trastorns mentals

El 96 per cent dels casos d'addicció al joc estan associats amb altres trastorns mentals, com la fòbia social, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), trastorn obsessiu compulsiu o TOC, trastorn de personalitat límit i psicosi, ha revelat la Societat Espanyola de Patologia Dual (SEPD).









És a dir, segons la societat, aquestes persones pateixen patologia dual: tenen una addicció i un altre trastorn mental al mateix temps. Els joves registren més casos de joc patològic. La prevalença en adults del joc patològic se situa entorn de l'1 o 2 per cent, mentre que en adolescents la xifra augmenta fins al 8 per cent.





"Les persones adultes amb un trastorn per joc recorren més a la loteria oa les màquines escurabutxaques, mentre que els joves juguen més a apostes esportives i pòquer 'on line'. Per tant, l'oferta de les noves modalitats de joc per Internet es dirigeix especialment al col·lectiu jove", ha explicat el president de la Fundació Patologia Dual, el doctor Néstor Szerman.





"Els adolescents són més vulnerables a l'addicció al joc a través d'internet perquè el seu cervell és immadur i té menor capacitat de control", perquè el cervell es desenvolupa lentament fins més enllà de la segona dècada de la vida d'una persona, ha explicat l'expert.





"El neurodesenvolupament, o desenvolupament del cervell, suporta les capacitats afectives, sensorials, perceptives i cognitives, que es poden veure exposades a estímuls poderosos com els que produeix el joc 'on line'", ha agregat.





En aquest context, la SEPD han advertit que el joc en línia pot comportar més risc d'addicció a causa de l'estimulació visual, la quantia d'apostes baixa, la disponibilitat i accessibilitat 24 hores i la privacitat.





A més, "l'accessibilitat i permissivitat que hi ha en relació al joc 'on line' s'exposa a una gran proporció d'adolescents a aquesta oferta, no apropiada per a la seva edat", ha apuntat el