La publicitat milionària de Piqué a la Comunitat de Madrid

L'empresa Kosmos Global Tennis, el fundador és el futbolista blaugrana Gerard Piqué, és una de les grans receptores de les inversions milionàries en publicitat de la Comunitat de Madrid.









L'executiu autonòmic, governat pel Partit Popular, va destinar el 2018 un total de 38,5 milions d'euros en publicitat, promoció, divulgació i patrocinis, fet que suposa un augment del 103 per cent respecte al que va invertir en aquesta partida en el exercici anterior, amb 18,9 milions el 2017.





El 28 per cent d'aquests diners públic se l'emporta l'empresa, Kosmos Global Tennis, la signatura constituïda el juny de 2016 per Gerard Piqué i el seu pare, Joan, per crear campionats internacionals de tennis.





El futbolista del FC Barcelona ha signat un conveni amb el Govern regional i l'ajuntament de la capital per portar la nova Copa Davis a Madrid, informa 'El Confidencial'.





La comunitat destinarà 10,89 milions d'euros a patrocinar la nova competició dissenyada per Piqué. De fet, aquesta és la partida més nombrosa de les 455 que apareixen en el capítol publicitari.





Dels 38,5 milions invertits en promoció, la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports és la que més gasta: 26 milions d'euros, un 384% més que el que va invertir aquest departament en 2017. L'empresa de Piqué es porta així el el 28% de la despesa total en publicitat i el 41% de la despesa d'aquesta conselleria.