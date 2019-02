El president de l'ONCE presideix la presa de possessió del nou delegat territorial

D'esq. a dre.: Rafaela Pérez, Ángel Ávila, Enric Botí, Miguel Carballeda, David Bernardo, Manel Eiximeno, María de la Sierra López.





Continuant amb la designació de nous responsables d'ONCE arran de la constitució del seu nou Consell General, aquest dijous al matí han pres possessió dels seus càrrecs Enric Botí, nou delegat territorial de l'entitat a Catalunya, així com David Bernardo, nou president del Consell Territorial.





A l'acte de presentació, ha assistit Miguel Carballeda, president del Grup Social ONCE --que és la suma d'ONCE, Fundació i Ilunion--, que ha mostrat la seva satisfacció pel treball realitzat per l'organització durant els últims quatre anys.





Carballeda ha assegurat que aborden el nou mandat sorgit de les urnes amb la il•lusió de complir els compromisos que conté el programa de govern aprovat pel nou Consell General de l’ONCE.





Botí, que substituirà a Xavier Grau que deixa el càrrec per jubilació, s'ha compromès a esforçar-se durant els propers quatre anys per tal de millorar la qualitat de vida de les persones cegues i la resta de persones amb discapacitat a Catalunya, tractant de donar-los veu i atendre els seus requeriments i les seves necessitats.





La nova direcció de l'ONCE a Catalunya queda constituïda així: Enric Botí (delegat territorial), Àngel Ávila (subdelegat territorial), David Bernardo (president del consell territorial), Rafaela Pérez (vicepresidenta primera del consell territorial a Tarragona), María de la Sierra López (vicepresidenta segona del consell territorial a Barcelona) i Manel Eiximeno (director del Centre de Recursos Educatius de Barcelona).





Enric Botí.





L'ONCE A CATALUNYA





La implantació de l'organització al territori català ha experimentat un impuls rellevant durant els darrers quatre anys. D'una banda, l'ONCE ha millorat un 2,04% les seves vendes de jocs a Catalunya i ha incorporat a 500 nous afiliats el 2018.





En matèria d'ocupació, l'ONCE Catalunya va signar en els últims quatre anys 520 contractes indefinits a venedors dels seus productes de joc, el que suposa una consolidació de l'ocupació de qualitat i situa la plantilla mitjana en uns 2.700 venedors, tots ells amb discapacitat. En total, l'organització dona feina a Catalunya a 7.621 persones.





En el futur immediat, l'ONCE afirma que seguirà treballant al costat de la societat amb tota l'estructura d'acció social que s'agrupa en el COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat), la Plataforma del Tercer Sector o els agents de l'economia social, per posar sempre a les persones per davant i ajudar a construir societats més inclusives per a tots.