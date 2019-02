TMB senyalitza les zones contaminades per amiant del metro

L'allau de crítiques que ha rebut Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) per la mala gestió de la problemàtica de l'amiant en vagons i instal·lacions del metro, ha provocat que a poc a poc hagin d'anar rectificant i incorporant mesures.





En el seu moment TMB va assegurar que no retiraria cap comboi que tingués pintura amb traces d'amiant i que ja ascendeixen a més de 200, va afirmar que no hi havia perill perquè no podia afectar a ningú però va iniciar revisions mèdiques voluntàries entre els seus treballadors i ja hi ha més d'una desena d'afectats i no descarten que puguin aparèixer més





Ara, l'organisme ha decidit començar a prendre més mesures i està senyalitzant amb etiquetes adhesives totes les ubicacions en què es detecta algun material amb contingut d'amiant a la xarxa de metro, sense que això suposi cap canvi en les condicions ambientals i de seguretat per als usuaris de la xarxa, que segueixen sent normals d'acord amb els mesuraments fets.









TMB ha subratllat que la normativa sobre tractament de materials amb contingut d'amiant en l'àmbit laboral obliga a col·locar avisos clarament visibles en vehicles, dependències i instal·lacions en què s'hagin detectat materials d'aquest tipus, per evitar que siguin manipulats sense les mesures de seguretat adequades. Una cosa que fins ara no s'havia fet.





Els cartells es dirigeixen, doncs, a empleats del metro i d'empreses externes (no als usuaris), "per recordar el que ja coneixen a través de les notes internes", asseguren: que s'han d'abstenir de realitzar operacions que impliquin erosionar o trencar elements amb algun component d'amiant, i que aquestes tasques les han de realitzar només les empreses especialitzades.





Així, els avisos figuren en els trens en què s'ha detectat pintura antisoroll o components del sistema elèctric amb alguna proporció d'amiant, també en dependències tècniques i edificacions on hi hagi planxes o tubs de fibrociment, igual que en les estacions, tot i que, asseguren, els materials amb contingut d'amiant estiguin en forma no friable (que no desprèn fibres), confinats i fora de l'abast de les persones, tant treballadors com usuaris. Malgrat això, hi ha treballadors afectats.





Aquest és el cas de les planxes situades sota el revestiment del passadís de l'enllaç de plaça Catalunya, entre les línies 1 i 3, en el qual personal de Metro va detectar el desembre passat la presència d'amiant. TMB insisteix que el revestiment actual cobreix completament l'antic aplacat, de manera que és impossible entrar en contacte o manipular-lo. Els avisos col·locats es dirigeixen al personal de manteniment i d'empreses externes, i prohibeixen tots els eventuals treballs tècnics que suposaren una perforació amb maquinària mitjançant el revestiment, per exemple.





Altres ubicacions d'accés públic que s'han senyalitzat són el passadís d'enllaç de Passeig de Gràcia, en el qual s'han localitzat uns conductes de fibrociment que transcorren arran del sostre, i l'estació de Verneda, a causa del sostre fals de fibrociment. En aquest últim cas TMB va realitzar l'encapsulament de les planxes al novembre passat i ha previst retirar-se completament, a través d'una empresa especialitzada, la propera primavera.





La Direcció de TMB afirma que continua treballant en el control i la solució de la problemàtica de l'amiant present a la xarxa de metro, d'acord amb un pla que es desenvolupa en col·laboració amb els proveïdors, les autoritats laborals i els delegats de prevenció.