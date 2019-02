El vicepresident de la Comissió Europea i comissari de Foment de l'Ocupació, Creixement, Inversió i Competitivitat, Jyrki Katainen, ha afirmat que Brussel·les "té dubtes" en relació a la recaptació prevista per Espanya per a l'impost sobre determinats serveis digitals, conegut com a 'taxa Google'.





En un esmorzar informatiu organitzat per Nova Economia Fòrum, el comissari ha destacat que Brussel·les "no sap gaire bé" com recaptarà Espanya els 1.200 milions anuals previstos amb aquest impost, aprovat el passat 18 de gener pel Govern sense consens amb la resta de països comunitaris.





El nou impost gravarà aquelles empreses amb ingressos anuals totals de, almenys, 750 milions d'euros i amb ingressos a Espanya superiors als 3 milions d'euros.





En concret, es gravarà el 3% dels serveis de publicitat dirigida en línia, serveis d'intermediació en línia i la venda de dades generades a partir d'informació proporcionada per l'usuari durant la seva activitat o la venda de metadades. L'impost, la liquidació del qual serà trimestral, es dirigeix per tant a les plataformes que posen en contacte el que ofereix servei i l'adquireix, però no el que genera el producte.





Segons un informe elaborat per PwC a petició d'Ametic i Adigital, el nou tribut tindrà un impacte negatiu en el Producte Interior Brut (PIB) espanyol d'entre 586 i 662 milions d'euros, amb els consumidors i les petites i mitjanes empreses (pimes) com els més perjudicats.





D'altra banda, en ser preguntat pels Pressupostos Generals de l'Estat, Katainen ha subratllat que confia que l'estabilitat econòmica es "mantingui" a Espanya, perquè "el que és bo per a Espanya, ho és per a Europa".





En aquest sentit, ha destacat que els riscos a la baixa per a l'economia espanyola procedeixen sobretot de l'exterior. Katainen ha citat la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, el Brexit i l'"amenaça" de desacceleració de la Xina. "Hi ha riscos polítics i alguns països ho estan pagant", ha postil·lat.