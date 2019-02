El xarampió va matar 72 nens i adults a la regió europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el 2018. Segons les seves dades, de gener a desembre de 2018, 82.596 persones en 47 de 53 països van contreure xarampió. D'aquesta manera, el nombre total d'infectats amb el virus va ser el més alt d'aquesta dècada: 3 vegades més que el 2017 i 15 vegades més que el 2016.





No obstant això, d'acord amb les xifres publicades aquest dijous per l'OMS, l'augment en els casos de xarampió contrasta amb que Europa ha aconseguit en 2018 la seva major cobertura estimada per a la segona dosi de vacunació (90% el 2017). Més nens europeus van rebre les sèries completes de dues dosis en 2017 que en qualsevol any des que l'OMS va començar a recopilar dades sobre la segona dosi en 2000.





La cobertura amb la primera dosi de la vacuna també va augmentar lleugerament fins al 95 per cent, el nivell més alt des de 2013. D'altra banda, almenys gairebé dos terços (61%) dels casos totals de xarampió van requerir hospitalització a causa de complicacions.





En qualsevol cas, l'OMS adverteix que el progrés a Europa, basat en els èxits a nivell nacional, "pot emmascarar les bretxes en els nivells subnacionals, que sovint no es reconeixen fins que es produeixen brots". "El progrés ha estat desigual entre els països i dins d'ells, deixant a cada vegada més grups de persones desprotegides, i donant lloc a un nombre rècord d'afectats pel virus el 2018", critiquen.





En aquesta mateixa línia, la directora regional de l'OMS per a Europa, Zsuzsanna Jakab, assenyala que "el panorama per 2018 deixa clar que el ritme actual de progrés en l'augment de les taxes d'immunització no serà suficient per aturar la circulació del xarampió". "Si bé les dades indiquen una cobertura d'immunització excepcionalment alta a nivell regional, també reflecteixen un nombre rècord d'afectats i morts. Això vol dir que les bretxes a nivell local encara ofereixen una porta oberta al virus", afegeix.





Un total de 43 països europeus van interrompre la transmissió del xarampió endèmic durant almenys 12 mesos a la fi de 2017. Alguns d'ells també van aconseguir limitar la propagació del virus a molt pocs casos en 2017 i 2018, el que demostra que l'eliminació de la malaltia "està a l'abast" de tot Europa, segons l'OMS.