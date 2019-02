L'epidèmia de grip ja compleix quatre setmanes a Catalunya. Des de l'arrencada de l'epidèmia, els professionals sanitaris no han fet més que llançar missatges d'alarma davant els col·lapses en els serveis d'urgències dels ambulatoris. No obstant això, el missatge que transmet l'administració catalana és que tot està en calma i sota control.





La consellera de Salut, Alba Vergés, que ha visitat aquesta setmana l'ambulatori de Santa Coloma de Gramenet, ha celebrat que aquest any hi ha hagut "la sort que la vacuna que s'ha posat a disposició de la ciutadania encerten bastant amb els ceps" que circulen de la grip.





Però mentrestant, la taxa d'incidència h a crescut per quarta setmana entre el 28 de gener i el 3 de febrer i ha arribat als 329,59 casos per 100.000 habitants --respecte dels 302,66 de l'anterior, i davant els 110,7 casos establerts com a llindar epidèmic--.





Aquesta xifra, recollida pel Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (Pidirac), "podria indicar el pic epidèmic per a aquesta temporada" segons la Conselleria de Salut, que desitja que passi aquest tràngol que està posant al descobert les deficiències materials i humanes en els centres d'assistència primària catalans.





La Conselleria al·lega que el nombre de visites als ambulatoris és imprevisible, tot i que des del sector professional es recorda que "la demanda dels serveis d'urgències és previsible diàriament i per tant perfectament planificable", com ha explicat Ignasi Bardés, cap del servei de urgències de l'Hospital de Bellvitge en el seu compte de Twitter.









L'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) espera que en les setmanes sis i set l'epidèmia de grip comenci a disminuir, tot i que reconeix que encara s'ha d'observar una intensitat epidèmica moderada en la major part de les regions.





En qualsevol cas, l'epidèmia està sent més intensa que al conjunt d'Espanya. En el següent gràfic es pot constatar com l'evolució de la grip a Catalunya supera de forma clara --línia verd-- la mitjana espanyola --línia blava--:

73.710 URGÈNCIES ATESES NOMÉS PER LA GRIP A UNA SETMANA





Durant la setmana del 28 de gener al 3 de febrer, els sanitaris dels hospitals han atès 73.710 urgències, de les que 8.316 han requerit un ingrés hospitalari --el 11,28% del total--.





Les urgències ateses als hospitals han crescut un 0,76% i els ingressos en aquests centres s'han reduït un 0,25% respecte a la setmana passada, tot i que l'activitat urgent ha augmentat un 8,83% respecte a la mateixa setmana de l'any passat.





En la que és la cinquena setmana de l'any, hi ha hagut 39 ingressos hospitalaris de casos greus per virus de la grip als hospitals sentinella, el que augmenta a 520 els casos des de l'inici de la temporada --a principis d'octubre--.





L'única bona notícia d'aquesta setmana és que la grip es va acarnissar menys entre els més petits, ja que la proporció de pacients menors s'ha reduït un 0,92%, segons les dades recollides pel Pidirac.





VISITES PER ÀMBITS





Aquesta setmana els hospitals han atès 28.030 visites de nivell de prioritat I, II i III, que són els de més gravetat, representant un 38,03% del tota d'urgències, un 0,56% menys que la setmana anterior.





En l'àmbit de la primària, s'han atès 927.931 visites, un 0,18% més que la setmana anterior, i del total de visites realitzades aquesta setmana, 893.942 s'han fet al CAP i 33.989 en el domicili del pacient.





En els centres d'urgència d'atenció primària (CUAP) s'han atès un total de 24.366 visites, un 2,47% més que la setmana anterior.





El 061 CatSalut Respon ha atès 38.300 casos aquest setmana, dels quals 2.425 han requerit atenció domiciliària.