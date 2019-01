Cap de setmana de "crisi" i "saturació" a urgències per l'epidèmia de grip

Les Urgències dels hospitals catalans han viscut un cap de setmana i un dilluns d'alta activitat assistencial a causa de la grip, i mentre la situació s'estabilitza en alguns, uns altres afirmen que veuen pics superiors als de fa dues setmanes, quan es va entrar en fase d'epidèmia, encara que coincideixen a negar col·lapse ni saturació.





A l'Hospital Germans Trias, al campus Can Ruti de Badalona (Barcelona), l'activitat d'aquest dilluns és "alta", per sobre de la mitjana anual, que es manté al volum de fa dues setmanes i té tots els recursos activats --totes els llits disponibles i reforç de personal--, ha explicat.





El de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha passat el cap de setmana d'afluència més alta, "encara més" que a l'entrada en fase epidèmica de la grip, però sense que s'hagi vist desbordat o col·lapsat, han afirmat fonts del centre, que ha obert 17 llits convencionals més i quatre de cures intermèdies.





L'Hospital del Mar de Barcelona veu una situació d'"elevada pressió assistencial", d'entre el 10% i el 15% superior a l'any passat en moments d'epidèmia, i ha indicat que ha activat 60 llits a l'Hospital de l'Esperança --aquest dilluns les últimes deu-- a més de 20 llits a domicili i de reforçar la plantilla en aquest període amb 110 professionals.





CC.OO. Catalunya ha afirmat en un comunicat aquest dilluns que el reforç és insuficient i que les noves instal·lacions d'Urgències de l'Hospital del Mar tenen els mateixos problemes que les anteriors, amb lliteres en passadissos i sales d'espera que es fan servir per atendre malalts, però les fonts del centre consultades han rebutjat valorar-lo.





URGÈNCIES "CARREGADES" AL VALL D'HEBRON





L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha vist aquest dilluns les Urgències "carregades", però sense que es doni saturació ni col·lapse, i fonts del centre han explicat que ha baixat i s'ha estabilitzat el pic de fa dues setmanes, amb l'entrada de la grip en fase epidèmica -que va arribar al punt de tenir 19 ambulàncies esperant--.





L'hospital --en què el matí d'aquest dilluns hi havia 73 persones pendent d'ingrés, deu menys que divendres, segons han explicat metges en Twitter-- ha obert 32 llits a l'Hospital de l'Esperança de Barcelona per traslladar casos i està a punt d'habilitar 16 més.





Fonts del centre han insistit en la necessitat que els pacients truquin al 061 abans d'anar als hospitals, ja que el 40% dels que van a Urgències a la Vall d'Hebron "podrien haver trobat altres solucions", i han observat que la meitat de les urgències del centre estan renovades i la resta es farà passada l'epidèmia, per tal de que l'hivern que hi hagi el mínim de gent al passadís.





Les Urgències de l'Hospital Josep Trueta de Girona han notat el "increment d'activitat" amb bastant afluència aquest cap de setmana i dilluns, però sense que es donin complicacions ni saturació o col·lapse, i amb temps d'assistència dins de la normalitat, han dit.





A Tarragona, l'Hospital Joan XXIII ha comptat també amb molta activitat assistència, com és ja habitual en els dilluns, sense que en cap cas s'hagi donat saturació, ha indicat.





A Lleida, la gerència territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) ha explicat que la incidència de la grip es manté estable i, durant el cap de setmana, hi ha hagut aproximadament les mateixes urgències que en la setmana anterior, "sense grans canvis", tant a l'Hospital Arnau de Vilanova com en l'atenció primària.





"CONTÍNUAMENT EN CRISI"





Des Metges de Catalunya (MC), el secretari general del sindicat, Josep Maria Puig, ha llançat la següent alerta: "Ens hem acostumat a veure com a normal una situació excepcional, per estar en crisi".





Ha afegit que aquesta alta pressió assistencial és sostinguda tot l'any, fins i tot a l'estiu, fins a fer-crònica i amb pics a l'hivern, mentre que fa uns tres o quatre anys només passava durant la grip.





Puig ha vist un "evident enfocament polític" de la situació, sense que hi hagi hagut una voluntat real de retornar la sanitat una de pròpia d'un Estat del Benestar, i ha lamentat la disminució de l'estàndard de qualitat que comporta, així com la pèrdua de la privacitat per als pacients en passadissos.





VINE "SATURACIÓ"





Fonts del sindicat han detallat que aquest dilluns esperaven ingressar en un llit 43 pacients a l'Hospital del Mar --28 des de més d'un dia, de 400 llits que té el centre--; 62 al Parc Taulí de Sabadell, el que duplica la mitjana diària, i 19 en el de Terrassa (Barcelona), que veuen amb "alta saturació".





A l'Hospital d'Igualada han vist "saturació", amb 12 pacients pendents d'ingressar, amb la mateixa pressió que han notat en el de Blanes (Girona), amb 18 pendents de llit i 42 esperant a Urgències, mentre que l'Arnau de Vilanova tenia boxes doblats i 12 persones esperant ingrés.