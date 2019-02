Sánchez i Iglesias es van reunir dimecres per intentar desbloquejar els Pressupostos

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, es van reunir aquest dimecres a Moncloa per desbloquejar la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2019.





Segons han assenyalat fonts socialistes, entre Sánchez i Iglesias "hi havia molt de què parlar" després que el grup confederal comencés a mostrar el seu descontentament per la falta de compromís del Govern amb els aspectes pressupostaris pactats.





En qualsevol cas, Podemos segueix mantenint la seva posició. No bloquejarà la tramitació dels comptes públics, però tampoc garantirà el seu suport final, supeditat al compliment de totes les mesures del pacte signat amb Sánchez a l'octubre, com la de limitar els preus dels lloguers.





La cita d'aquest dimecres hauria estat el tercer intent entre els dos líders, que havien realitzat diverses trobades per reunir-se. En concret, van remenar el 17 de gener, que va coincidir amb la crisi al voltant d'Íñigo Errejón.





La següent data en què Iglesias i Sánchez pretenien reunir-se va ser el 25 del mateix mes, dia en què el llavors secretari general de Podemos a la Comunitat de Madrid, Ramón Espinar, presentava la seva dimissió.









Aquest mateix dijous, abans de transcendir la reunió entre els dos dirigents, el PDeCAT ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat dels Pressupostos si el Govern central no concreta la seva oferta del relator per a la taula de partits.





El secretari d'Organització de Podemos, Pablo Echenique, va assenyalar el passat 11 de gener fins onze punts en què el Govern incomplia el pacte pressupostari que Sánchez va signar a l'octubre amb Iglesias, per aconseguir el seu suport als comptes públics.





A més de la regulació dels preus dels lloguers, el número tres de Podem es va referir llavors a la manca de mesures per baixar la factura de la llum, la regulació de permisos de paternitat i maternitat, la baixada de la quota d'autònoms als que menys guanyen o la revaloració de les pensions per llei.





Així mateix, ha recordat altres mesures que no s'estarien complint, com la prohibició de la publicitat de les cases d'apostes, la possibilitat que els treballadors a temps parcial puguin fitxar per evitar frau amb les hores extra o la reducció de les bonificacions a la contractació .