Fiscalia demana quatre anys de presó per a Villarejo pel cas del 'Petit Nicolás'

La Fiscalia Provincial de Madrid ha sol·licitat quatre anys de presó per al comissari jubilat a la presó provisional José Manuel Villarejo per un delicte de descobriment i revelació de secrets, en relació a la gravació i difusió d'una conversa entre un comissari i agents del CNI en el marc del cas 'Petit Nicolás'.









El representant del Ministeri Públic considera a més que la Gemma Isabel Alcalá, l'esposa de Villarejo, i Carlos Mier, periodista de "Información Sensible", el mitjà del qual ella era titular, són cooperadors necessaris en la comissió d'aquest delicte i per això els reclama una pena de tres anys de presó a cada un.





En concret, la Fiscalia sosté que Villarejo "va planejar gravar la conversa que pogués tenir el comissari Martín Blas", llavors cap de la Unitat d'Assumptes Interns, en una reunió programada amb agents del CNI "amb el propòsit de difondre-la posteriorment a 'Información Sensible 'i altres mitjans de comunicació i aconseguir així obstaculitzar, entorpir o bloquejar la investigació en curs sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias", conegut com el 'Petit Nicolás'.





Es refereix a la cita que va convocar Martín Blas el 20 d'octubre de 2014 per informar el CNI sobre la recerca en curs en relació a Gómez Iglesias, que havia estat detingut una setmana abans com a presumpte autor de delictes d'estafa, usurpació de funcions públiques i falsedat documental. Villarejo, d'acord amb la Fiscalia, hauria tingut coneixement amb antelació de la convocatòria en la seva qualitat de comissari adjunt a la Direcció adjunta Operativa de la Policia.





El fiscal sosté que la Gemma Isabel Alcalá va ordenar llavors a Carlos Mier, l'únic periodista que treballava en aquest diari digital, que gravés part de la conversa mantinguda durant la reunió que, per intervenir dos agents del CNI, tenia caràcter de "secret oficial".





Així, Mier va trucar des del seu mòbil al del cap d'Afers Interns i "va activar algun tipus d'aplicació informàtica o programari que va permetre captar el so ambient sense que pogués ser advertit per Martín Blas". Aquesta trucada va ser realitzada a les 17:53:04 hores del dia 20 d'octubre de 2014 i va tenir una durada de 13 minuts i 9 segons, tal com detalla l'escrit d'acusació.





"Part de la conversa que estaven mantenint els funcionaris del CNP i els agents del CNI -afegeix la Fiscalia- es va transmetre mitjançant aquesta trucada pel canal telefònic. El registre definitiu es va efectuar per via aèria, utilitzant l'acusat Carlos Mier Fernández, 1 dispositiu gravador que va aproximar al seu telèfon mòbil. D'aquesta manera es va gravar la conversa mantinguda entre els funcionaris del CNP i els agents del CNI", apunta.





L'enregistrament, un cop editat, tenia una durada de gairebé set minuts però amb un so de "molt baixa qualitat" pel que només ha pogut transcriure parcialment. La Fiscalia esmenta algunes de les frases rescatades de l'àudio: "Aguantar uns dies la intervenció, a veure si contracta un altre telèfon o no", "ell no pot estar sense trucar" o "el telèfon no s'ha mogut del carrer Maudes".





També van quedar recollides les afirmacions: "Anem a aguantar a veure si localitzem un altre telèfon, intentarem nosaltres la intervenció, gairebé segur que ens la deneguen i arribarà un moment que ja no puguem més" i "és dir-li al nostre magistrat, al nostre jutge que ampliem, que segueix fent el mateix, tot i haver passat per la presó i tot el tema."





INFORMACIÓ DEL CNI





Dos dies després d'aquella reunió, el 22 d'octubre, Mier va publicar a 'Información Sensible' un article que sota el titular: "El CNI va trincar el petit Nicolás" on relatava amb "fonts pròximes a la investigació" que el Centre Nacional d'Intel·ligència "va encarregar a Afers Interns de la Policia judicialitzar les indagacions que els espies havien realitzat sobre el suposat estafador".





Un mes més tard, com recull l'escrit d'acusació, el mateix mitjà va publicar un altre article titulat: "La venjança del 'petit Nicolás': El jove denunciarà Afers interns i CNI per 'fabricar' proves contra ell". En l'article s'esmentava, a més, l'existència d'una "conversa entre el comissari Marcelino Martín Blas i uns espies" en referència a la gravació realitzada.





No era la primera vegada. El Ministeri Públic detalla en el seu escrit com ja durant els dies que Gómez Iglesias va passar detingut, el mitjà de Gema Alcalá va difondre diverses informacions "de les que, en aquest moment, únicament tenien coneixement els agents de la Unitat d'Assumptes Interns que portaven la investigació i els seus superiors en el CNP", com que el 'petit Nicolás' hauria" estafat als Pujol simulant ser un agent del CNI enviat per la vicepresidenta".





Aquesta és la segona peça del 'cas Nicolay' o 'Petit Nicolás' que investiga Pilar Martínez Daina al Jutjat d'Instrucció número 2 de Madrid. El passat 27 de novembre la jutgessa va ordenar enviar a judici Villarejo, Alcalá i Mier per l'enregistrament de Martín Blas després de més de tres anys d'indagacions que finalment han deixat fora del banc dels acusats Gómez Iglesias, per a qui s'han sobresegut les actuacions per falta de proves.





En aquell a resolució, la jutgessa proposa jutjar l'excomissari Villarejo per ordenar a Mier "portar a terme la gravació" per a "conèixer el seu contingut i divulgar-amb fins espuris" i sosté que hi ha indicis suficients com per afirmar que el periodista "va capturar i va transmetre per canal telefònic "la trobada" des del lloc de la reunió a un altre terminal receptor, sent el registre definitiu per via aèria".





L'enregistrament s'hauria activat així de forma remota, atès que Martín Blas va negar en seu judicial haver rebut cap trucada en potència de la reunió. A més, al final de la mateixa, Mier va cridar directament a Villarejo, d'acord a l'acte de processament.