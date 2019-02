El Tribunal Eclesiàstic de Barcelona entona el 'mea culpa' en els processos d'abusos

El president del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, Santiago Bueno, ha afirmat aquest divendres que han trobat diversos casos passats en els quals l'Església, en les seves paraules, ha actuat malament: "No ha actuat de forma transparent".









"Ens hem trobat moltes vegades amb que l'Església ha actuat malament, és a dir, l'autoritat eclesiàstica en concret potser no ha actuat de forma absolutament transparent en temps passats", ha reconegut en una entrevista de TV3.





Ha dit que això es va deure al fet que "tampoc la societat ho volia, o perquè les famílies no s'atrevien a fer-ho, o perquè tenien por que els menors resultessin encara més perjudicats, i evidentment també per vergonya".





"En els delictes d'abusos a menors, la mateixa normativa diu que s'han de posar també en mans de la justícia ordinària, per tant, no hi ha interpretació possible. No és que el bisbe o el jutge eclesiàstic pugui decidir fer-ho no fer-ho, sinó que està ordenat" que ha de fer-ho.





En ser preguntat per si es compleix, ha dit que cal veure cada cas, i que "si no es fa, no s'actua correctament".