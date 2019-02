Un de cada quatre nens seguirà sent pobre a Espanya el 2030

Un de cada quatre nens a Espanya, un 26,5 per cent, viuran en situació de pobresa el 2030, una taxa similar a l'actual (28,3 per cent), si no es prenen "mesures urgents", segons ha alertat Save The Children a l'informe 'El futur on volem créixer'.









En tot cas, precisa que si s'augmenta la inversió a un 2,4% del PIB anual, es podria reduir en més de 10 punts per a aquest any.





"La taxa de pobresa infantil romandrà en nivells del 26,5 per cent, un de quatre nens romandrà en situació de pobresa en 2030 si no es prenen decisions importants de pressupostació. La pobresa infantil s'ha convertit ja en una malaltia crònica" , ha alertat el director de Save The Children Espanya, Andrés Conde.





L'ONG ha precisat que aquesta "malaltia no és incurable" i que s i ha voluntat i consens polític, si s'inverteix en polítiques d'infància i es dóna un enfocament integral, la pobresa infantil podria reduir-se en més de 10 punts en 2030, passant del 28,3 per cent actual a un 17 per cent. En concret, calculen que seria necessària una pujada de la inversió anual fins al 2,4 per cent del PIB.





Per contribuir a aquesta reducció de la pobresa infantil, l'ONG va proposar als grups polítics una 'Esmena del futur' als Pressupostos Generals de l'Estat de 2019, que preveu augmentar en 265 milions d'euros la partida destinada a la prestació per fill a càrrec; incrementar en 10 milions la d'educació infantil de 0 a 3 anys, i en 18,5 milions les de reforç escolar i beques.