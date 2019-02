Zaragoza: Rivera, Casado i Abascal competeixen diumenge per "veure qui és més fatxa"

El diputat del PSC al Congrés José Zaragoza ha criticat la manifestació d'aquest diumenge a Madrid i el paper exercit per PP, Cs i Vox: "Aquest diumenge veurem a tres, Casado, Abascal i Rivera, competint a veure qui és més fatxa" .









En declaracions aquest divendres a Rac 1, ha criticat als tres partits buscar la dinàmica de "la divisió, la confrontació i l'odi", i ha considerat que empren un tàctica de desgast que ja van utilitzar els expresidents Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero .





"Demostren que estan en plena batalla electoral i que en aquesta batalla no els importen les conseqüències per al país", ha conclòs el diputat socialista, que ha considerat que Casado, en les seves crítiques recents a Sánchez, ha demostrat haver perdut el sentit comú.





Ha defensat la figura del relator que va proposar el Govern central per al diàleg amb Catalunya, entesa com una persona que acudeixi a la taula de partits catalans per "prendre nota" de les coses que allí es parlin.





Zaragoza ha negat que hi hagi una crisi al PSOE per aquesta tema, tot i que ha admès que hi ha veus amb opinions diferents, el que ha atribuït a la "pluralitat" del partit que lidera el president, Pedro Sánchez.