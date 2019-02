Processat un imam de Barcelona per presumptament violar un menor

El Jutjat d'Instrucció 16 de Barcelona ha dictat ordre de processament contra un imam de la mesquita Hamza de Barcelona per un presumpte delicte continuat d'agressió sexual a un alumne de 12 anys entre abril i juliol de 2017.









El jutge Jaume Conill considera que existeixen, després d'investigar el cas, "indicis racionals" que l'imam Abdeslam E.J. va agredir sexualment el nen almenys en una ocasió i ho va intentar en altres, aprofitant les visites que el menor realitzava a la mesquita per estudiar l'Alcorà, segons publica aquest divendres 'El Periódico'.





Les presumptes agressions van començar el 30 d'abril de 2017 encara que en les primeres ocasions no es van consumar per la resistència del menor, si bé en la tercera ocasió sí es va produir una violació, i es van poder haver repetit altres agressions fins al 13 de juliol d'aquest any, quan el menor va revelar les agressions als seus pares.





Segons l'acte judicial, en el reconeixement mèdic forense a la víctima li van trobar diverses seqüeles físiques i psicofísiques, pel que està seguint teràpia en la Fundació Vicky Bernadet.





El magistrat manté el processat en llibertat provisional amb obligació de presentar-se periòdicament al jutjat, i l'ha obligat a prestar una fiança de 3.000 euros per cobrir la seva responsabilitat civil en el cas, i si s'acredités la seva insolvència, ha de prestar la mesquita com a responsable civil subsidiària.