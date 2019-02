FOTO: @FCBbasket





El Barça Lassa ha guanyat aquest dijous el Zalgiris Kaunas (78-72) al Palau Blaugrana liderat en el seu tram final per un gran Adam Hanga que ha resolt el partit, amb uns lituans molt ben acompanyats a la graderia que han jugat dur i no ho han posat gens fàcil al Barça Lassa per obtenir un triomf clau per als play-offs.

La derrota de l'Olympiacos davant del Maccabi Fox Tel-Aviv (65-64) a Israel donava al Barça l'oportunitat doble de seguir, d'una banda, a una victòria de l'Anadolu Efes Istanbul que ha estomacat el Herbalife Gran Canària (93-74), i de posar-se amb un triomf de coll sobre els del Pireu de l'altra. Els blaugranes no han fallat.





Amb aquest patit triomf, el Barça s'enroca i segueix aspirant al 'Top 4' més enllà de quedar-se molt a prop dels play-offs. El Zalgiris no ha donat mai l'esquena al matx en saber que, amb aquesta derrota, se n'anirien tocats de mort de Barcelona, però l'aparició d'un gran Hanga, amb taps, tirs lliures i recuperacions amb cistelles inversemblants ha estat tan clau com necessària.





No ha trobat el Barça la via fàcil al cèrcol, malgrat tenir Kevin Seraphin entonat a la pista, encara que ha anat de menys a més, o Pierre Oriola que ha mostrat la seva sang blaugrana per pugnar amb qualsevol lituà que se li posava al davant. I Hanga, quan Zalgiris s'ha collocat amb un 71-68, ha aparegut per sentenciar.





El Barça Lassa ha arribat a tenir 10 punts de diferència (48-38) quan ha començat el tercer període, però el guió ja estava escrit i amb aires de patiment i agonia. El capità Ante Tomic, el més ben valorat del Barça Lassa, també ha sabut posar seny al final, en calmar els seus i posar galons al parquet. Un bon rendiment collectiu per enllaçar la segona victòria després de la que van aconseguir davant l'Olympiacos.