Albert Finney, actor britànic nominat a l'Oscar en cinc ocasions, ha mort als 82 anys després de patir una curta malaltia. L'actor britànic compta entre els seus treballs amb títols com Tom Jones (1963), Assassinat a l'Orient Express (1974), L'ombra de l'actor (1983), Erin Brockovich (2000), Big Fish (2003) o Skyfall (2012).

De formació shakespeariana, l'intèrpret va aconseguir dos premis BAFTA, l'Os de Plata de Berlín, la Copa Volpi del Festival de Venècia a més de les seves cinc nominacions als premis Oscar. Al llarg de la seva carrera va treballar amb cineastes com Sidney Lumet, Steven Soderbergh, els Germans Coen, Ridley Scott, Agnieszka Holland, John Huston, Tim Burton o Sam Mendes.





"Albert Finney, de 82 anys, va morir en pau després d'una breu malaltia amb els seus éssers estimats al seu costat. La família demana privacitat en aquest moment trist", afirma un comunicat recollit per la BBC.





Finney va néixer el 9 de maig de 1936 a Charlestown, ciutat situada al comtat de Gran Manchester, Regne Unit. Es va formar com a actor a la prestigiosa Reial Acadèmia d'Art Dramàtic de Londres i va començar la seva carrera al teatre, debutant al West End londinenc amb l'obra 'The Party', de Jane Arden, en 1956. El seu talent no va passar desapercebut, entrant a formar part de la Royal Shakespeare Company, on va representar obres com 'Macbeth', 'Otel·lo', 'Coriolà' o 'El rei Lear'.





El seu debut al cinema va tenir lloc el 1960 amb la pel·lícula 'El animador', dirigida per Tony Richardon. Posteriorment, Finney tindria el seu primer paper protagonista en 'Dissabte nit, diumenge matí' (1960), de Karel Reisz. Després participaria en 'Tom Jones' (1963), per la qual va aconseguir la seva primera nominació a l'Oscar. El 1967 va debutar com a director amb 'Charlie Bubbles', en què també actuava, juntament amb Liza Minnelli.





Encara que la seva carrera va estar més enfocada al teatre, al cinema sempre va tenir una presència notable, com quan va interpretar a l'icònic detectiu belga Hèrcules Poirot a 'Assassinat a l'Orient Express', adaptació de la novel·la d'Agatha Christie que va dirigir Sidney Lumet i per la qual va ser nominada a l'Oscar i al BAFTA. També va participar en musicals com 'Moltes gràcies, Mr. Scrooge' (1970) o la versió de John Huston de 'Annie' (1982). Va aparèixer també a 'Els duelistes' (1977), òpera prima de Ridley Scott.





Entre les seves altres pel·lícules destacades estan 'L'ombra de l'actor' (1983), 'Sota el volcà' (1984) i 'Erin Brockovich' (2000), per les quals va ser nominat a l'Oscar. També va participar en pel·lícules com 'Mort entre les flors' (1990), 'Washington Square' (1997), 'Traffic' (2000), 'Big Fish' (2003), tots títols molt reconeguts de la seva època. A més, Finney va aparèixer a 'Abans que el diable sàpigues que has mort' (2007) o 'L'ultimàtum de Bourne' (2007). El seu últim treball al cinema va ser a 'Skyfall' (2012), de Sam Mendes. En televisió, va ser molt aplaudida la seva interpretació de Winston Churchill al film 'Amenaça de tempesta' (2002), pel qual va guanyar un premi Emmy.