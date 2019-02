La continuïtat de Sánchez sense nous pressupostos és agònica per Podemos

Podemos pensa ja en un avançament electoral després d'una trobada no públic amb el president del govern, Pedro Sánchez. El partit morat ha trigat una setmana a assumir que sense l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), el govern del PSOE té els dies comptats. Per a alguns en Podem, 84 diputats no són suficients per continuar amb un govern al que abans sí donaven suport, i el que ha anat "decret a decret", mentre altres reconeixen que si el diàleg amb els independentistes catalans fracassa, Sánchez agonitzarà per resistir.





Enmig de la seva baixa per paternitat, aquesta setmana Pablo Iglesias ha anat a la Moncloa per parlar dels PGE amb el president, a més de per preparar una estratègia electoral de cara a un avançament electoral abans que finalitzi l'any si no s'aproven els Pressupostos.





El més assenyat seria fixar una data per a les eleccions i preparar la campanya electoral. Però ara la decisió queda del costat de Sánchez, qui va assegurar a Esglésies en la reunió que els independentistes catalans donaran suport als comptes.





EL PROBLEMA AMB ERC PEL JUDICI 1-O





Podemos detecta que els intents de comunicació de l'Executiu no han servit de molt aquesta setmana. ERC, no vol interlocució amb el Govern mentre se celebri el judici de l'1-O, i ara el partit morat és el que està a la recerca del diàleg amb els catalans.





La jugada de Podemos passaria perquè les eleccions generals s'avancessin just per a maig, coincidint amb les municipals, europees i autonòmiques, i així, donar el sorpasso a Madrid a Iñigo Errejón i acabar amb la marxa de militants morats a Més Madrid.





Esglésies i els seus socis pretenen anar a la defensiva, sabent per endavant el descrèdit que suposaria presentar-se a unes eleccions de país com a suport d'un govern desgastat. Després de 5 anys creixent, Podem vol establir-se a les institucions per no acabar desapareixent.





Però les veus més cauteloses temen quedar amb menys del 15% de l'electe en unes anticipades i esdevenir una renascuda Esquerra Unida, tot i que això suposaria posar-ho difícil a Errejón.





ERC i el PDeCAT s'han registrat aquesta setmana una esmena completa per als PGE de Sánchez i Irene Montero veu difícil que la situació es pugui arreglar.