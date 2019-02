Un centenar de treballadors de VTC irrompen en l'acte independentista d'ERC, Bildu i BNG a Barcelona

Uns 100 de treballadors de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) han irromput aquest dissabte en l'acte d'ERC, Bildu i BNG de presentació a Barcelona de la seva candidatura conjunta per a les eleccions europees.









No han interromput els discursos i al final de l'acte han desplegat pancartes, amb lemes com 'Hi ha feina per a tots', i lamentant haver-se quedat sense feina, després que plataformes com Uber i Cabify abandonessin Barcelona en desacord amb el decret aprovat pel Govern .













L'adjunt a la Presidència d'ERC i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha començat el seu discurs donant-los la benvinguda i assegurant-los que seguiran treballant i "dialogant" amb ells; i el candidat a l'Alcaldia de Barcelona d'ERC, Ernest Maragall, ha apostat per abordar el conflicte amb solvència i responsabilitat.