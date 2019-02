Les VTC aconsegueixen 300 llicències més al gener en plena guerra del taxi

El sector de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) va aconseguir 306 noves llicències durant el passat mes gener, de manera que va sumar 13.431 autoritzacions en ple conflicte entre aquest sector i el del taxi, segons el registre oficial del Ministeri de Foment.









Aquestes dades llancen una proporció d'un cotxe dels que donen servei a plataformes com Uber o Cabify per al voltant de cada cinc taxis, lluny de la ràtio d'un per trenta que la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre (LOTT) estableix per a atorgar llicències a aquests dos transports urbans.





El nombre de noves llicències de VTC assolides al gener és superior a les 240 donades al desembre, però inferior a les 321 i 422 aconseguides en els mesos d'octubre i novembre, respectivament.





No obstant això, aquest continu augment d'autoritzacions no respon a concessions administratives, sinó a resolucions judicials fruit del buit legal que el sector va registrar entre els anys 2009 i 2015.





El nombre de cotxes dels que donen servei a Uber o Cabify segueix així augmentant coincidint amb el conflicte obert entre aquest sector i el del taxi, fonamentalment en les ciutats de Madrid i Barcelona.





El passat mes de gener, les VTC van sumar 73 noves llicències a Madrid, on el sector del taxi suma dues setmanes de mobilitzacions i aturada indefinida en demanda d'una regulació per a aquest sector, que ja compta amb 6.632 cotxes a la capital.





D'aquesta manera, Madrid es consolida com la ciutat amb més cotxes de VTC, atès que acapara gairebé la meitat del total nacional i presenta una ràtio d'un vehicle d'aquest tipus per cada dos taxis.





Després se situa Barcelona, on, tot i això, les firmes de VTC van anunciar aquest passat divendres que deixaven d'operar en entrar en vigor la nova normativa aprovada pel Govern que obliga a contractar aquest tipus de cotxes amb una antelació mínima de quinze minuts.





Al tancament de gener, circulaven per Barcelona 2.284 cotxes de VTC, tot just un més que un mes abans, però que llançaven una proporció d'un per cada cinc taxis.





MÀLAGA I SEVILLA





En tercer lloc es manté Màlaga, amb 1.255 llicències, 71 més que un mes abans i una per cada dos taxis, per davant de Sevilla amb 222, una per cada deu taxis, i les illes Balears amb 214, una per cada deu taxis.





En el cas del País Basc, on el Govern ha acordat obligar a contractar una VTC amb una hora d'antelació, aquest sector suma 107 llicències repartides en les tres províncies, enfront de 2.139 taxis, el que llança una ràtio d'un vehicle d'aquest tipus per cada vint taxis.





Al tancament de gener, Sòria seguia figurant com l'única província on no opera ni un sol vehicle de VTC, mentre que a Zamora només n'hi ha un, a Jaén es comptabilitzen 3, a Albacete 5 i a Osca, 6.