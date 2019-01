L'associació Unauto VTC ha advertit que "diverses empreses" del sector dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) tenen previst tramitar aquest divendres Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) i Expedients de Regulació d'Ocupació Temporals (EROT) després que la Generalitat hagi fixat una precontractació de 15 minuts.





"Han començat a tramitar-los i divendres els presentaran davant l'autoritat laboral", ha assenyalat l'entitat aquest dimecres en un comunicat, en el qual ha anunciat una roda de premsa aquest divendres per detallar les conseqüències que preveuen que tingui el decret, que entra en vigor tot just aquell dia.





L'associació ha recordat que "legalment no pot començar el procés fins que la mesura no entri en vigor", però ha avisat que els expedients poden afectar els 3.000 llocs de treball del sector a Catalunya.





MOOVE ACOMIADA 750 PERSONES





En aquesta línia, Moove Cars, que gestiona llicències VTC sota la plataforma Uber, s'ha reunit aquest dimecres amb la Conselleria de Treball, han informat fonts de l'empresa, que han eludit concretar quines mesures presentaran.





En una entrevista en el diari 'El Mundo', el conseller delegat de Moove, Rafael Garcia Tapia, ha afirmat aquest dimecres que engegaran un EROT amb una solució que no sap si serà transitòria.

"Tenim 750 treballadors a Barcelona amb contracte indefinit. Tots rebran una oferta de treball per a la zona de València, Alacant o Madrid", ha assenyalat.





El directiu de Moove ha afegit que els quinze minuts de precontractació comportaran desmantellar la seva activitat a Barcelona: "El 95% dels nostres viatges tenen un temps de resposta inferior a cinc minuts".









MACROQUERELLA DELS TAXISTES





Per la seva banda, la Plataforma Integral del Taxi ha anunciat al Parlamento Europeu que presentarà una demanda contra les empreses Uber i Cabify per competència deslleial, a les quals acusa tenir "l'única finalitat" de "quedar-se amb el monopoli del transport", una denúncia a l'Estat per danys patrimonials i una "macroquerella criminal" contra "una trama d'una sèrie de persones" la identitat de les quals ha preferit no revelar per "estafa massiva, blanqueig de capitals, frau de llei i maquinació per alterar el preu de les coses".





Així ho han explicat en una roda de premsa a la seu de l'Eurocambra el coordinador de la Plataforma, Alberto 'Tito' Álvarez, i l'advocat Elpidio José Silva, en la qual també han explicat que Espanya està incomplint la directiva europea sobre liberalització de serveis.





"Nosaltres pensem que la tecnologia està molt bé, però per ajudar les persones, no per sotmetre-les. El taxi i els VTC són dos tipus de transport totalment diferents. I els VTC, a través d'Uber i Cabify, estan fent la nostra feina i no ho permetrem", ha emfatitzat el també portaveu d'Élite Taxi.





Per la seva banda, la demanda contra Uber i Cabify per competència deslleial es presentarà aquest mateix dijous al jutjat mercantil de Madrid que correspongui pel torn de repartiment.





Pel que fa al litigi amb l'estat per danys patrimonials, Silva ha assenyalat que s'iniciarà amb una petició administrativa dirigida al Ministeri de Foment amb l'objectiu d'arribar a un acord indemnitzatori, que ha xifrat en "milers de milions d'euros". En cas de no aconseguir un acord, es recorrerà a l'Audiència Nacional.