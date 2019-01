L'Ajuntament de Madrid proposa que els VTC tinguin sistema de lliurances com els taxis

L'Ajuntament de Madrid treballa en una ordenança amb la qual planteja que els VTC se sotmetin al sistema de lliurances dels taxis, un text normatiu dins de les "limitades competències" que té i que "depèn de l'àmbit de regulació que ha de donar la Comunitat ".





Ho ha destacat l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, després de la signatura dels nous límits amb Rivas. La regidora ha destacat que els taxistes "tenen una base de conflicte legítima, l'incompliment de la Llei del Transport", però que els VTC són "necessaris"."Són una nova manera de mobilitat", ha sostingut.





Als taxistes els ha enviat un missatge "ferm" perquè "no hi hagi violència ni entre ells ni amb els VTC ni ocupant l'espai públic".





"No poden fer el que van intentar dilluns, que es va avortar gràcies a la Policia Municipal en col·laboració amb la Nacional. Es van retirar 38 cotxes amb la grua i això va fer que no hi hagués l'embús que es pretenia", ha assenyalat.