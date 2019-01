Un nombrós grup de taxistes ha marxat aquesta tarda pel centre de la ciutat fins al Wanda Metropolità en el marc de les seves protestes per reclamar una regulació VTC.





L'afluència de manifestants després de la concentració d'aquest dimarts per la tarda a Sol ha obligat a tallar el trànsit a l'emblemàtica via. Efectius de la Unitat d'Intervenció Policial s'han desplegat ràpidament a la zona i Policia Municipal ha regulat el trànsit.





Els assistents han cridatconsignes com "Estem fins als ous" i "Sí que es pot", mentre es ficaven pels carrils destinats al trànsit, el que ha ocasionat importants embussos a la zona.





EL CONFLICTE DEL TAXI A MADRID





El vicepresident de la Comunitat de Madrid, Pedro Rollán, ha advertit al sector del taxi que el Govern regional no va a legislar per propiciar el "extermini" de les VTC alhora que ha assegurat que estudiaran la proposta que els facin arribar "com no pot ser d'una altra manera".





Així s'ha manifestat Rollán en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern en al·lusió a la nova proposta que està ultimant el sector del taxi per elevar a la Comunitat i que passaria per regular la precontractació temporal dels VTC, com el acord que va posar fi al conflicte a Catalunya.





Per la seva banda, Rollán ha assegurat que la Comunitat de Madrid no va a implementar un acord com el de Catalunya. "No donarem per bo l'precontractació amb un límit mínim de 60 minuts", ha asseverat.





"Estem oberts a parlar però no a abordar algunes qüestions que considerem que lluny de millorar l'entorn l'única cosa que generarien és un conflicte encara més gran", ha afegit el vicepresident regional, que ha subratllat que la precontractació és una de les "línies vermelles".