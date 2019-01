Els taxistes que estaven concentrats a la Porta del Sol des de les 17 hores han començat la seva marxa cap al Palau dels Esports en Goya, cap al Carrer Jorge Juan, on la portaveu del PP a Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el portaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, assisteixen a un acte en record de l'Holocaust.





Així al crit de "som taxistes no terroristes i seguirem fins a la fi", els taxistes tenen previst arribar a les 20 hores al WiZink Center, per a després acudir a l'Estadi Wanda Metropolità on celebraran l'Assemblea Informativa i donaran a conèixer les següents actuacions que realitzaran aquest dimarts.





En declaracions als periodistes, el portaveu de la plataforma Caragol, Ignacio Castillo, ha criticat que el president del PP, Pablo Casado, hagi suggerit liberizar el sector mitjançant la creació d'un fons per a comprar les seves llicències.





"Em sembla indignant que el PP s'oposés al Reial decret llei perquè anaven a haver d'indemnitzar amb milions d'euros a les VTC i ara proposi això", ha sostingut el portaveu, que ha apuntat que aquests "milions d'euros" eren per "llicències que han costat 36 euros de despesa de gestió".





"Ara ens proposa comprar 70.000 llicències en tota Espanya per un preu major. Aquests canvis són decisions polítiques sense peus ni cap", ha criticat.





Al seu judici, els taxistes tenen "clar" que si "barallen" poden "oerder" però que si no ho fan estan "perduts". "Garrit amb els taxistes ha topat així que amb nosaltres haurà de donar", li ha llançat al dirigent madrileny.





Castillo creu que des de les administracions "no semblen proclius a accedir a res". "Si no arribem a un acord la vaga és indefinida", ha resolt.