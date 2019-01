Els taxistes porten la protesta fins a la seu del PP al carrer Gènova

Centenars de taxistes han arribat al carrer Gènova, després de ser desallotjats del Passeig de la Castellana, on romanien acampats des d'aquest cap de setmana, i han tallat aquest carrer al crit de "corruptes" i "Garrido, dimissió".





Allí, enfront de la seu del Partit Popular, romanen passades les 10.45 hores, concentrats, corejant proclames contra el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, el responsable de portar la negociació sobre la regulació del taxi i les VTC.





"Això és una història de portes giratòries", exclamen els manifestants, que estan sent donats suport a aquest dilluns per taxistes d'altres comunitats autònomes com Andalusia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Astúries i València.





De fet, amb ells es troba des del dijous el líder d'Elit Taxi a Barcelona, Alberto Álvarez, conegut com a 'Tito', i responsable de la negociació a Catalunya, on sí que hi ha hagut acord.





CATALUNYA





Cabify ha reclamat al Govern de la Generalitat que no legisli a favor dels "sectors més radicals del taxi" i en contra del bé comú, com creu que passarà si la Generalitat aprova un decret fixant la precontractació del seu servei amb almenys 15 minuts d'antelació.





En un comunicat aquest dilluns, la companyia ha assegurat que aquesta regulació faria inviable la seva activitat, acabaria amb el treball de més de 1.400 persones i suposaria la seva expulsió de Catalunya, el que suposaria "més atur, menys productivitat, menys servei i menys llibertat" , ha considerat.





Cabify ha sostingut que les normes que es volen adoptar es prenen donant l'esquena a les necessitats dels ciutadans i només beneficien els enemics del progrés "i als que pensen que els desordres, la intimidació i les agressions són preferibles al diàleg, el consens i el respecte ".





A més, ha advertit que la imatge exterior de Catalunya no sortirà reforçada "en matèria de convivència, d'innovació, de suport a l'emprenedoria i de projecte de futur".





Per això, ha fet una crida al president de la Generalitat, Quim Torra, i a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, perquè no adoptin decisions "precipitades al dictat dels que anteposen els seus egoismes i les seves pors a qualsevol altra consideració".





L'empresa considera que en democràcia "el que no caben són decisions excloents d'una part i que sacrifiquin l'interès de tots en benefici d'uns pocs".