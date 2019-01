Els taxistes tallen el carrer Gènova de Madrid per segon dia

El carrer Gènova ha estat tallada per segon dia consecutiu passades les 11 hores, amb motiu de la protesta que mantenen els taxistes per la regulació de les VTC i que han traslladat les seves queixes davant la seu del PP, partit que governa a la Comunitat de Madrid i amb el qual estan negociant.









Amb menys presència que ahir dilluns, quan el carrer es va omplir de taxistes després del desallotjament del passeig de la Castellana, on havien passat dues nits, els manifestants, alguns abillats amb armilles grogues, segueixen protestant al crit de 'Garrido, dimissió'.





Als primers concentrats se'ls han unit els 2.000 taxistes que han partit d'Avinguda d'Amèrica aquest matí, on se situa la seu d'UGT. Allà han cridat "mercenaris" als sindicalistes perquè ahir van mostrar el seu suport a la VTC. Han realitzat una marxa per María de Molina i el carrer Serrano fins arribar a la plaça de Colón.





Durant la seva estada en aquesta protesta, que ha durat fins passades les 13.30 hores, quan s'ha restablert el trànsit a la zona, els taxistes han lamentat que ahir el PP ja va deixar "molt clar" que el que volen fer és "liberalitzar" el transport urbà i que el que ha de fer la Comunitat és legislar.





"Totes les autoritzacions de VTC estan en mans de quatre persones, la majoria amb càrrec de representació i la majoria vénen dels partits polítics, que curiós", han assenyalat durant les seves intervencions.





També han recalcat que demà tenen una reunió al Parlament Europeu, on van a presentar les seves demandes i traslladar que "Espanya no compleix la normativa d'un VTC per cada 30 taxistes", i s'han referit a l'aprovació a Catalunya del Reial decret, un model que els taxistes volen per a Madrid amb matisacions: volen que quedi per escrit que la precontractació de VTC sigui de 60 minuts.